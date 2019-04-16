Итальянский архитектор предложил восстановить шпиль Нотр-Дама из хрусталя

Итальянский архитектор Массимилиано Фуксас предложил внести элементы современности при восстановлении пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери и сделать обвалившийся шпиль готического сооружения «сверкающим». Об этом Фуксас сказал в эфире программы «День овцы» на Radio 1.

«Одна идея у меня есть. Почему бы не сделать шпиль, хотя бы частично, сверкающим. Например, можно было бы использовать хрусталь «Баккара». К тому же это историческая французская марка», — сказал архитектор, подчеркнув, что это его идея, но он не намерен предлагать никакого проекта. При этом он сообщил, что в среду отправляется в Санкт-Петербург, где его студия выиграла «важный конкурс». Однако архитектор не уточнил, о каком именно проекте для России идет речь.

Фуксас рассказал, что многое его связывает с Парижем, где он проводит немало времени и работает. По его мнению, структурное восстановление собора можно осуществить за два года. «Потом с течением времени будут восстановлены и все детали», — сказал архитектор.

Фуксасу принадлежат различные проекты, реализованные в разных странах мира. Одни из последних на родине — центр конгрессов «Облако» в римском районе ЭУР. Постройка так названа, потому что задумывалось, что экспозиционный огромный зал должен как будто парить над землей. После долгих лет реализации сейчас «Облако» принимает различные мероприятия, в том числе крупную книжную ярмарку.(ТАСС)