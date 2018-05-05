Итальянка завещала свои 1,5 миллиона евро коту

Одинокая жительница Вероны Чечилия Анна перед смертью позаботилась о дальнейшей жизни своего питомца, и завещала всё своё состояние своему любимому коту Пилу.

Последняя воля умершей гласит о том, что 1,5 миллиона евро должны пойти на хорошие условия для жизни её кота: еду, ветеринара, а также хорошее жилье.

На сегодняшний день первый в мире кот-миллионер проживает в приюте Милана, а деньгами полностью распоряжается Фонд итальянских инвесторов.

Теперь для животного подбирают нового достойного хозяина, но состояние тому не достанется, ему придется четко отчитываться за все траты для кота. После того, как Пилу умрет, деньги передадут зоозащитникам, сообщает Vista News.ru

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