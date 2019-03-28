Италия разочаровала Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео выразил разочарование в связи с присоединением Италии к торгово-транспортному проекту Китая «Новый шелковый путь», заявив, что это не отвечает долгосрочным интересам союзника, сообщает Голос Америки.

Во время визита в Италию председателя КНР Си Цзиньпина популистское правительство в Риме подписало в субботу «необязывающий» протокол, сделав Италию первой страной «Большой семерки» – участником амбициозного китайского проекта.

«Когда какая-либо страна начинает вести себя так и вступает в коммерческие отношения с Китаем, которые не являются честными, это всегда вызывает разочарование», – заявил Помпео членам комитета Палаты представителей по международным делам, когда его попросили прокомментировать решение Италии.

«Нас это печалит, потому что мы думаем, что жители этих стран в конечном итоге проиграют», – сказал Помпео.