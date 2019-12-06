Италия примет министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ

Италия в 2020 году примет министерскую встречу коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
«Мы не должны снижать бдительность в отношении терроризма. Поэтому мы решили в 2020 году принять следующую министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ с участием свыше 80 стран», — заявил он на международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.
По его словам, Италия способна привнести в мероприятие свой опыт в том, что касается обучения сил безопасности и борьбы с финансированием терроризмом.