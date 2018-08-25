Италия пригрозила ЕС из-за ситуации с мигрантами

«Мы готовы остановить выплаты, если ЕС не возьмет ответственность за проблему, с которой мы больше не можем справляться сами», — заявил ди Майо.

Речь идет о судне Diciotti, которое на минувшей неделе спасло полторы сотни мигрантов. После этого корабль попытался доставить их на Мальту, однако мальтийские власти отказались принимать мигрантов. В то же время правительство Италии не позволяет высадить их на Сицилии, у берегов которой сейчас находится Diciotti.