Италия пригрозила ЕС из-за ситуации с мигрантами

Италия предупредила Европейский союз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты. Об этом заявил вице-премьер-министр Италии Луиджи ди Майо, передает в субботу, 25 августа, Радио Свобода.

«Мы готовы остановить выплаты, если ЕС не возьмет ответственность за проблему, с которой мы больше не можем справляться сами», — заявил ди Майо.

Речь идет о судне Diciotti, которое на минувшей неделе спасло полторы сотни мигрантов. После этого корабль попытался доставить их на Мальту, однако мальтийские власти отказались принимать мигрантов. В то же время правительство Италии не позволяет высадить их на Сицилии, у берегов которой сейчас находится Diciotti.

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| 2018-08-25T16:43:27+00:00 25 августа 2018, 18:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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