Италия может остаться без Олимпийских игр

Джованни Малаго, занимающий пост президента Олимпийского комитета Италии, рассказал о том, что его страна может лишиться права Олимпийские игры 2026 года проводить Олимпийские игры 2026 года, передает Tuttosport.

Причиной тому стал закон о реформе системы национального спорта страны. Исходя из него, основные полномочия по организации спортивной деятельности, в том числе и распределение целевых финансовых потоков, теперь будут находиться у правительства.

Такое положение дел противоречит правилам Международного олимпийского комитета. В регламенте организации сказано, что правительства стран не имеют права участвовать в работе местных олимпийских комитетов.

Сборная Италии также может быть лишена возможности выступать под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я очень переживаю за будущее олимпийского спорта Италии. Над ним сгустились черные тучи. Последствия могут быть разрушительными», — заявил Малаго.