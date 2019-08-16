Италия может остаться без Олимпийских игр

Джованни Малаго, занимающий пост президента Олимпийского комитета Италии, рассказал о том, что его страна может лишиться права Олимпийские игры 2026 года проводить Олимпийские игры 2026 года, передает Tuttosport.

Причиной тому стал закон о реформе системы национального спорта страны. Исходя из него, основные полномочия по организации спортивной деятельности, в том числе и распределение целевых финансовых потоков, теперь будут находиться у правительства.

Такое положение дел противоречит правилам Международного олимпийского комитета. В регламенте организации сказано, что правительства стран не имеют права участвовать в работе местных олимпийских комитетов.

Сборная Италии также может быть лишена возможности выступать под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я очень переживаю за будущее олимпийского спорта Италии. Над ним сгустились черные тучи. Последствия могут быть разрушительными», — заявил Малаго.

| 2019-08-16T01:29:00+00:00 16 августа 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss