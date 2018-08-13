Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius со 141 мигрантом

Власти Италии и Мальты не примут на своей территории 141 мигранта, которые находятся на судне Aquarius неправительственной организации (НПО) SOS Mediterranee. Об этом в Twitter сообщила международная организация «Врачи без границ», пишет ТАСС.

«Власти Мальты и Италии проинформировали Aquarius, что не предоставят 141 человеку безопасное место для высадки», — указывается в сообщении. В организации также отметили, что сейчас судно находится между Мальтой и Италией в ожидании дальнейших указаний.

 

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| 2018-08-13T19:05:41+00:00 13 августа 2018, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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