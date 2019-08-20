Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms

Итальянская прокуратура наложила арест на судно испанской НПО Open Arms, которое находится у берегов острова Лампедуза с почти 80 мигрантами на борту, и распорядилась переправить их на берег.

Решение о конфискации судна, как передает телеканал TGCOM24 , принято прокурором города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также открыло дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которое дополнит уже начато расследование о незаконном лишении свободы.

Ранее Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms «взрывоопасной»: мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. Еще 11 человек забрали с корабля из «санитарных соображений».