IT или жизнь: почему мы топчемся на месте?

Начиная с текущего месяца, в некоторых городах России начато применение систем по распознаванию лиц. Интеллектуальную систему распознавания лиц внедрят в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Эта система хоть и не приветствуется в ряде стран мира по причине нарушения права на частную жизнь граждан, но создана разработчиками из России. В РФ свои принципы работы подобных систем и страна уже получила несколько заявок из- за рубежа на поставку этой системы.

Технология FindFace распознает лицо за 0,3 секунды, а точность при этом доходит до 99 процентов. У системы есть также режим «ускоренной перемотки», который подойдет для расследования инцидентов с использованием фото- и видеоматериалов, изъятых с мест происшествий.

В России, как и в других близлежащих постсоветских странах, сферу информационных технологий постоянно расширяют, в нее вкладывают инвестиции и пытаются не зависеть от зарубежных флагманов, разрабатывая свои собственные программные обеспечения.

Из ведущих IT компаний в Азербайджане специалисты называют несколько: Fominov Consulting, RISK, Ultra Technologies, Eurodesign, Kibrit.

В основном, все эти компании занимаются разработкой решений для бизнеса — документооборот, колл-центр, базы данных, безопасность, облачные хранилища и технологии, дистанционное управление камерами, лифтами и так далее.

Помимо того, у нас в стране устанавливают камеры наблюдения, дистанционно управляют лифтами, дверьми, воротами… Не силиконовая долина, конечно, но все же.

Директор компании Azerizone Гусейн Гусейнзаде говорит, что успешных IT компаний в стране не так много, но они есть. «Не соглашусь с утверждением что, в стране около 10 активных IT компаний, их количество исчисляется сотнями. Ведь IT — это огромная сфера, сюда входят и поставщики оборудования, программного обеспечения и т.д. В стране появляются стартап проекты, которые могут занять свою нишу в мировом масштабе. К сожалению, государственные программы, направленные для развития этой сферы не очень радуют своими результатами», — говорит предприниматель.

Г.Гусейнзаде также высказался по поводу утечки кадров за границу. По его словам, этот факт сам по себе хоть и понятен, но не является положительным для развития IT сферы в Азербайджане.

«В современном мире сложно найти сферу жизнедеятельности без участия IT, как представителю этой сферы мне неприятен факт утечки кадров, но это естественный процесс. Уезжают лучшие ради больших проектов, материальных благ и т.д. Тут проблема больше в другом — кто приходит на их места. У нас есть серьезные проблемы в сфере образования по IT направлениям, выпускники вузов не всегда готовы приступить к работе сразу после окончания. Также серьезной проблемой является отсутствие качественного IT образования в регионах, к примеру Гянджа, второй крупный город в стране, там несколько вузов с айти специальностями, но качество их образования намного ниже бакинских», — отметил он.

Ибрагиму Алиеву всего 24 года. 5 лет назад он переехал в Германию, чтобы получить качественное, по его словам, образование. «Когда я окончил в Баку вуз, я понял, что обучение требует продолжения, ведь я собираюсь стать профессионалом своего дела. Иначе, зачем все это надо было начинать? В итоге, я поступил в магистратуру в Германии, переехал сюда, окончил обучение, прошел по программе вуза курсы повышения квалификации во Франции и вернулся в Германию. Здесь же получил предложение поработать в одной местной компании, специалисты которой преподавали нам. Я не говорю, что я гений, но если получил такое предложение, то решил остаться. За последние 2,5 года мы разрабатывали новые программные обеспечения, занимались изучением новых тенденций, потребностей современного мира. Сфера IT развивается каждую минуту и те разработки, которые считаются передовыми в Азербайджане, к сожалению, давно устарели в мировом масштабе. Азербайджан — страна не бедная, при этом государственной поддержки мы не видим. Так что, утечка кадров достаточно нормальное явление, ведь человек, который на самом деле планирует расти и развиваться, не может просто сидеть в офисе частной компании или кабинете госструктуры и получать зарплату за то, что переустановил Windows», — отмечает он.

Алиев также считает, что не стоит занижать уровень и способности местных молодых специалистов. «Потенциалом наши молодые люди не обделены. Кстати, многие считают, что в этой сфере в основном задействованы парни, но это не так. Немало девушек, которые занимаются информационными технологиями. И это не показательное выступление, а реальное желание заниматься программными разработками. Пока в нашем обществе к этому относятся неоднозначно, правда, я не понимаю почему», — удивляется молодой специалист.

Он говорит, что стране необходимо развивать эту сферу, иначе, Азербайджан останется на обочине или будет вынужден постоянно приглашать специалистов из зарубежья. «Частные лица, которые за свой счет обучаются, развиваются, изучают передовые тренды IT где-то заграницей, не получают должной поддержки от государства. Например, если я вдруг решу, что хочу все-таки вернуться в Азербайджан и работать на благо своей страны, я, для поступления на работу в государственное учреждение, буду вынужден пройти нострификацию. То есть, в Азербайджане кто-то должен будет проверить мое соответствие диплому, полученному в Германии. Будут проверяться мои знания. Но кто будет это проверять, непонятно. У нас нет таких специалистов. А если и есть, они, вряд ли работают в министерстве образования. Так что, вопрос остается открытым. Тем более, что самым «большим прорывом» в цифровой сфере, Азербайджан сделал, когда министерство Связи переименовали в министерство Связи и Высоких Технологий. Других весомых достижений ни внутри страны, ни со стороны не видно», — сказал он.

