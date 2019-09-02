Истребители ВВС Чехии приступят к охране неба над странами Балтии

Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Чехии пройдет в понедельник на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии, передает РИА Новости.
«Пилоты ВВС Чехии вместе с истребителями JAS-39C Gripen сменят контингент ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon. В церемонии примут участие министры обороны Эстонии и Чехии Юри Луйк и Лубомир Метнар. Чешские истребители будут впервые дислоцированы в Эстонии», — говорится в сообщении.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
| 2019-09-02T09:55:00+00:00 2 сентября 2019, 11:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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