Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС, передает РИА Новости.

Отмечается, что бак упал в сельской местности на территории одной из заброшенных ферм. На месте падения произошел небольшой пожар, к настоящему моменту он ликвидирован. О жертвах или разрушениях не сообщается.