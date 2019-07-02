Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС, передает РИА Новости.
Отмечается, что бак упал в сельской местности на территории одной из заброшенных ферм. На месте падения произошел небольшой пожар, к настоящему моменту он ликвидирован. О жертвах или разрушениях не сообщается.
Несмотря на технический сбой, пилоту удалось вернуться на базу и благополучно посадить истребитель, не получив при этом никаких ранений.
Что именно послужило причиной непроизвольного отсоединения топливного бака, пока остается неизвестным.
ВВС республики заявили, что ведут расследование случившегося.
| 2019-07-02T09:57:00+00:00 2 июля 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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