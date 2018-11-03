Истребитель МиГ-29М разбился в Египте

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «точка опоры») — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.