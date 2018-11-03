Истребитель МиГ-29М разбился в Египте

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте при выполнении тренировочного полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сообщили в ОАК.

 

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| 2018-11-03T19:13:00+00:00 3 ноября 2018, 20:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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