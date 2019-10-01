История ничему не учит?

В отношениях Франции и Азербайджана всегда присутствовал некий элемент настороженности. Как бы Азербайджан не пытался изменить мнение французского политического истеблишмента в свою пользу, без пресловутого армянского фактора не обходилось.

Первая мировая война завершилась тем, что не стало четырех империй: Османской, Российской, Прусской и Австро-Венгерской. По сути, Англия с Францией и еще подрастающая сверхдержава США «слили» восточные империи. Разом не стало сразу двух немецких империй, царь-батюшка Николай Второй вместе со своей семьей был расстрелян, но тяжелее всех пришлось Османской Империи, которая впоследствии с трудом смогла сохранить территорию современной Турции.

Уничтожение Османской Империи не обошлось и без некогда самого верного народа армян, которые, при поддержке Франции, Британии и США, но в целом под покровительством Франции, подняли бунт против османов. При подстрекательстве французов армяне подняли бунт против центральных властей, армяно-французские войска резали всех турков на своем пути, но появился Мустафа Кемаль Ататюрк и жестоко расправился с предателями. Впоследствии появился термин «геноцид армян».

Армян массово расселили по всей Европе и США, большинство получили убежище во Франции. Но армяне, возможно, сами, а возможно и при поддержке французских властей не забыли о своих территориальных претензиях. С тех событий прошло 100 лет, все — это история, которую нельзя забывать. Как говорил Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Сегодня лидеры, политики, дипломаты находятся в Париже, где прощаются с экс-президентом Жаком Шираком. Ширак руководил Францией с 1995 года по 2007 год, а потому он застал самые сложные и драматичные моменты истории Азербайджана и самый сладкий период, когда любимая французами Армения стала независимой и вдобавок еще захватила земли.

Ни армяне, ни Ширак не скрывали взаимной любви друг другу. История — определяющий фактор. По сути, армяне дали французам мандат для присутствия на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Это видно невооруженным глазом, как по реакции армянских официальных представителей, так и по реакции СМИ, и по тому, как они прощаются со своим другом и братом.

Говоря о смерти экс президента Франции, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал:

«В Армении с глубокой болью восприняли весть о кончине бывшего президента Франции Жака Ширака. Франция потеряла государственного мужа и выдающегося человека.

Президент Ширак, несомненно, был одним из символов пробуждения армяно-французских межгосударственных отношений. Армянский народ никогда не забудет его искреннюю дружбу, решительный вклад в международное признание Геноцида армян и посреднические усилия в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Его государственный визит в Армению стал большим событием для нас.

Кончина Жака Ширака большая потеря для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Франции, Французскому государству, семье Жака Ширака и родным. Имя его навсегда останется в наших сердцах и душах».

Рассказывая «Зеркало», об азербайджано-французских отношениях времен Жака Ширака, политолог Зардушт Ализаде, сказал, что Жак Ширак надавил на руководство Азербайджана, для того, чтобы Франция, верный друг Армении и защитник «армянского дела», стала членом МГ ОБСЕ.

«Сегодня Франция одна из трех влиятельных стран в урегулировании карабахского конфликта. То есть плюс к России и США, где были сильны армянские позиции, добавилась и Франция. Она получила доступ к карабахскому конфликту, а заодно и возможность влиять на регион и защищать своих армянских региональных агентов при Жаке Шираке», — отметил политолог.

К вопросу, что изменилось сегодня, он сказал, что даже после смены власти во Франции и прихода разных президентов, проармянская позиция этой страны не меняется.

«Эта стабильная, устоявшаяся традиция, начиная с XIX века, использовать «армянскую карту» для продвижения французских интересов в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока»,- резюмировал он.

Сейчас, азербайджанская сторона пожимает плечи после очередных переговоров при организации МГ ОБСЕ. А чему удивляться? В Азербайджане любят винить Россию в «карабахском деле», естественно небезосновательно и справедливо.

Россия военно-политический союзник Армении в регионе, но почему у нас забывают о Франции. Франция и Россия — это равные покровители Армении в регионе. Азербайджану давно пора сделать вывод из истории. Пока в МГ ОБСЕ есть Франция и Россия, переговорный процесс будет идти вокруг легализации аннексии азербайджанских земель, и слова Пашиняна «Карабах — это Армения. Точка» и отсутствие на это какой-либо реакции МГ ОБСЕ доказывает это лишний раз. И пока Азербайджан не откажется от данных навязанных правил игры, в урегулировании карабахского конфликта ничего не светит.