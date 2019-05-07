История не должна разделять народы и государства, она должна объединять

Вопрос о демаркации границ между Азербайджаном и Грузией стал актуальным в отношениях двух стран в последнее время. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе недавно заявил о том, что делимитация и демаркация несогласованных участков грузино-азербайджанской границы будет проходить сложно, но в итоге пройдет успешно.

Премьер Грузии проинформировал, что для решения проблемы будет создана спецкомиссия из представителей профильных ведомств, однако до получения конкретных результатов будет действовать обычная практика передвижения.

«Состав комиссии, которая будет работать совместно с коллегами из Азербайджана, будет утвержден на ближайшем заседании правительства», — заявил М. Бахтадзе в эфире телекомпании Imedi.

Как считает грузинский политолог Гела Васадзе, вопрос о демаркации границ существует, и это реальная проблема.

«Этот вопрос всегда стоял, и этот вопрос обсуждался на встрече Зурабишвили и Ильхама Алиева. И его нужно решать. Если учесть уровень дружбы между нашими странами то, этот вопрос не станет большой проблемой между странами. Что касается ситуации вокруг комплекса Давида Гареджи, то это немного другое дело. Вопрос границы столько времени откладывается в долгий ящик, хотя его могли решить давно, еще при прошлых властях», — сказал эксперт.

По его словам, те границы, которые существуют сегодня, были проведены во время советской власти.

«Естественно эти границы проводились с расчетом на хозяйственную деятельность. То есть, грубо говоря, тут стоит азербайджанский колхоз, а там грузинский, ну вот и давайте проведем границу. Что касается исторического комплекса Давида Гареджи, он является историко-культурным памятником для грузин и православной церкви, но все дело в том, что для Азербайджана – это тоже памятник албанской культуры. В те времена не было делений между грузинами и албанцами, это был общий духовный центр и поэтому решать его надо не демаркацией границ, это вопрос единого исторического прошлого», — считает аналитик.

Васадзе также добавил, что история не должна разделять народы и государства, она должна объединять.

«Создание общего историко-культурного заповедника давно бы решило этот вопрос. Поэтому необходима открытая дискуссия, необходима и закрытая дискуссия между учеными. Важно создавать такие условия, когда история объединяет народы, а не разделяет, я бы сказал, что даже после решения вопросов о демаркации границ, она должна быть весьма и весьма условной, потому что если учесть полит-экономическую взаимозависимость друг от друга, иначе быть не должно», — резюмировал он.