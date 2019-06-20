«История игрушек-4»: почему стоит посмотреть четвертую часть саги?

Несмотря на то, что первоначально четвертая часть «Истории игрушек» не планировалась, студия Pixar решилась пойти на этот шаг.

Джон Лассетер, назначенный на пост режиссера мультфильма, объяснил позицию студии «любовью к истории», но сам ввиду занятости другой работой в студии, передал бразды режиссерского правления Джошу Кули.

«История игрушек-4» собрала в актерском составе настоящих звезд – Тома Хэнкса, Тима Аллена, Лори Меткалф, Джоан Кьюсак. Работа над мультфильмом шла долгих пять лет, а между третьей частью «Истории игрушек» и четвертой прошло целых девять.

Как сообщил # пиар-менеджер Park Cinema Рустам Фаталиев, посмотреть «Историю игрушек-4» в формате IMAX можно будет только в сети кинотеатров Park Cinema начиная уже с завтрашнего дня. Помимо этого, фильм будет показан и в загородном кинотеатре Park Cinema Zagulba Mall.

«В большинстве случаев, летние уик-энды многие из нас проводят на пляжах – с семьями, близкими, друзьями. Кино тоже может стать частью интересного отдыха», — заявил Рустам Фаталиев.

Сюжет «Истории игрушек-4» разворачивается вокруг новой игрушки девочки Бонни, которую она сделала в школе из столовых приборов и назвала Вилкинс.

Новичок не осознает того, что является игрушкой, теряется во время загородной поездки и все игрушки отправляются на его поиски.

Сага об игрушках началась двадцать четыре года назад. Первая часть франшизы вышла на экраны в 1995 году.

При этом, костяк творческого состава остался тем же – Лассетер был режиссером двух первых частей, но оставался продюсером и сценаристом всех остальных.