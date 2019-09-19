Исторический конфликт России с Болгарией на фоне шпионского скандала

Годовщина начала Второй мировой войны практически совпадает с вторжением советских войск в Болгарию в начале сентября 1944 года. По этому случаю посольство России в Софии устроило выставку «75 лет освобождения Болгарии от нацизма».

После того как Красная армия выбила немецкие войска из Румынии и приблизилась к болгарской границе в Софии к власти пришло демократическое правительство во главе с Константином Муравиевым. Болгария объявила войну Германии, но коммунисты устроили 9 сентября государственный переворот, а СССР объявил Болгарии войну.

С 1944-го до 1990-го 9 сентября отмечался как Национальный праздник Народной Республики Болгарии. После краха коммунистического режима в 1989 году событие, случившееся в этот день, определено как «военный переворот».

Не удивительно, что претензионная выставка, устроенная российским посольством, вызвала негативные отклики в стране. Более того, болгарский МИД выступил с довольно резким заявлением. «Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не нужно закрывать глаза на то, что штыки Советской армии принесли народам центральной и восточной Европы полвека репрессий, подавление гражданской совести, деформированное историческое развитие и оторванность от динамики процессов развития европейских стран.

«Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попавших в советскую зону влияния — 45 лет тоталитарного режима, опирающегося на большевистско-ленинский вариант коммунистической идеологии».

Отметим, что после коммунистического переворота от репрессий в Болгарии пострадали от 30 до 40 тысяч человек. Вплоть до 1962 года в стране действовали 44 трудовых, по сути, концентрационных лагеря. Константин Муравиев пробыл в концлагере в Белене до 1961 года.

Ответом на террор властей стало так называемое Горянское движение — массовое вооруженное антикоммунистическое сопротивление в последние месяцы и в первые годы после войны. Горянами, «лесными людьми» называли себя участники антикоммунистических партизанских отрядов. В это движение было вовлечено, по некоторым данным, около 350 000 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что Болгария занимается переписыванием истории. «Мы же прекрасно понимаем, что в каждой стране существуют свои политические преференции и тенденции. Учитывая, что это заявление было сделано по официальной линии, наше посольство отреагировало. Мы высказались открыто о недопустимости искажения истории». Особый гнев в Москве вызвал пассаж из болгарского заявления принесенных Красной армией репрессиях. «Это абсолютно четкий индикатор того, что Болгария переписывает историю. Это опасная тенденция, потому что она противозаконная». Так и хочется спросить: противозаконная — это нарушение каких законов. Российских или болгарских.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил сожаление по поводу риторики болгарского МИД, особенно, если ее рассматривать в свете вековых дружественных отношений двух стран. Он призвал болгарскую общественность «должным образом» оценивать такие заявления.

Исторический конфликт между Москвой и Софией развивался на фоне шпионского скандала. Секретарь и председатель болгарского движения «Русофилы» Юрий Борисов и Николай Малинов были задержаны в рамках расследования дела о шпионаже. Об этом сообщили издание «24 часа» и Болгарское национальное радио. В прокуратуре Болгарии рассказали, что следствие проводится по ст. 105 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой предусматривает 15 лет лишения свободы.

Заместитель генерального прокурора Иван Гешев отметил, что следователи обнаружили подготовленный Малиновым документ, в котором говорилось о «шагах, необходимых для того, чтобы полностью изменить геополитическую ориентацию Болгарии, отвернув ее от Запада и направив в сторону России».

По словам генерального прокурора Сотира Цацарова, Малинов «собирал данные о болгарской внешней политике — и не только в интересах общества «Двуглавый орел» («Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел. — авт.)» и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории России».

«Русофилы» — неправительственная организация, зарегистрированная в марте 2003 года. Ее председатель Николай Малинов получил несколько наград президента России. В 2011 году — медаль Пушкина за «большой вклад в сохранение памятных знаков русской воинской славы» в Болгарии, а в 2019 году — орден Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

Интересно отметить, что Болгария не поддерживала антироссийские акции. Например, из Софии не высылали российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. Более того, в болгарском руководстве не связывают обвинение председателю организации «Русофилы» Николаю Малинову с отношениями с Россией. Как сообщает агентство «Фокус», об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Бойко Борисов. «Этот «шпионский» скандал пытаются поставить на одну плоскость с нашими отношениями с Россией. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы связывать одно и другое. Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, реагирует МИД».

Примерно в это же время в Чехии возник скандал вокруг решения совета района Прага 6 о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев города. Об этом сообщил староста района Ондржей Коларж.

В дискуссию о памятнике вступил министр культуры России Владимир Мединский. «А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник. Реальному освободителю и спасителю города. Такой «гауляйтер» местного масштаба».

Хотя за памятник вступился президент Чехии Милош Земан, российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД из-за высказывания Мединского. Там ему напомнили, что договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Москвой и Прагой предполагает взаимное уважение и равноправие, а вопрос о памятнике назвали внутренним делом республики.

Такие исторические конфликты стали частью российской внешней политики. Вопросы истории, памятники советским деятелям и военным используются Москвой для вмешательства во внутренние дела с целью навязывания определенной политической линии. В Кремле до сих пор не отказались от привычки покрикивать на бывших братьев по социалистическому лагерю в надежде как-то воздействовать на их внутреннюю и внешнюю политику.

Не последнюю роль играют чисто российские внутриполитические соображения. Политизация истории служит дополнительным объяснением, почему Россия практически против всех своих соседей. Как ближних, так и дальних. Все против России были всегда и поэтому страна должна жить в состоянии мобилизации. Иначе пропадет государство российское.

Кремлю кажется, что так управлять проще. Эта ошибка будет иметь катастрофические последствия. Да поздно будет потом локти кусать.