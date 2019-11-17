Исторический День Возрождения

В феврале 1988 года в Нагорно-Карабахской области Азербайджана начались беспорядки, целью которых являлось присоединение Нагорного Карабаха к Армении.

Зимой 1988 годов в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджанцы из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР.

17 ноября 1988 года, на центральной площади Баку, носившей тогда имя Ленина (теперь «Азадлыг»), начался бессрочный митинг в знак протеста против политики руководства СССР по Карабахскому вопросу. В последующие дни митинг перерос в масштабную политическую акцию.

На митинге впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР.

Ежедневно на огромной площади собиралось до полумиллиона человек. Даже введение 22 ноября в Баку комендантского часа не остановило митингующих.

Площадь была очищена от демонстрантов только спустя 18 дней — в ночь на 5 декабря — с применением войск и бронетехники, стянутой в Баку из мест дислокации в разных местах СССР.

Многие из них (около 400 человек) были впоследствии арестованы. Этот митинг стал самым массовым в СССР и вошел в историю нашей страны как акция национального возрождения.

В 1991 году была провозглашена независимость Азербайджанской Республики. А в 1992 году президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей объявил 17 ноября Днем национального возрождения.

Как вспоминают общественные деятели день нашей истории более чем 30-летней давности?

Панах Гусейн, занимавший пост премьер – министра в 1993 году, говорит, что члены Народного фронта ежегодно праздновали день 17 ноября: «Эта инициатива исходила от Абульфаза Эльчибея, занимавшего пост председателя партии. После избрания президентом, он объявил 17 ноября Днем национального возрождения».

Экс-посол Азербайджана в России в период правления Народного фронта, политолог Хикмет Гаджизаде считает 17 ноября днем пробуждения гражданской и политической активности граждан Азербайджана: «В этот день началось движение, которое привело к созданию независимого Азербайджана. Впервые наши граждане сами без указки сверху провели политическую акцию. Думаю, что этот день нужно вписать в историю Азербайджана золотыми буквами».

Депутат Фазиль Газанфарогу, бывший в те годы студентом считает 17 ноября одним из самых светлых дней в истории Азербайджана: «Мы студенты принимали активное участие в событиях 17 ноября. Это был великий день. Именно 17 ноября стало началом национально – освободительного движения в Азербайджане».

Депутат Милли Меджлиса, доктор исторических наук Фазаил Ибрагимли уверен, что народные протесты 17 ноября привели к возрождению национального духа у наших граждан: «В этот день люди, которые на протяжении 70 лет жили в составе империи, получили возможность свободно выражать свое мнение».

С праздником! С Днем Национального Возрождения Азербайджана!