Историческая победа: 500-ю игру «Что? Где? Когда?» выигрывает команда Балаша Касумова

Радостная новость пришла минувшей ночью из Москвы – команда Балаша Касумова стала победителем финальной игры весенней серии «Что? Где? Когда?». Баку ликует: яркий, напряженный интеллектуальный поединок, по мнению телезрителей, стал лучшей игрой десятилетия.

Как сообщает #, команде прославленного азербайджанского интеллектуала, генерального директора Общественного телевидения (İTV) Балаша Касумова выпала большая честь играть в юбилейной, 500-й игре клуба «Что? Где? Когда?» (ЧКГ). А это уже – историческая победа!

В составе команды, помимо капитана, обладателя Бриллиантовой и Хрустальной совы, обладателя звания «Лучший капитан клуба» Балаша Касумова, играли: трехкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко (Москва), трехкратный обладатель Хрустальной совы Юлия Лазарева (Москва), двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский (Санкт-Петербург), двукратный обладатель Хрустальной совы, магистр игры «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко (Москва) и Эльман Талыбов (Баку), который по итогам игры получил свою первую Хрустальную сову.

Талыбов стал настоящим героем прошедшей игры, когда оставшись один за игровым столом смог правильно ответить на все три вопроса выпавшего команде сектора «Суперблиц». Накал игры достиг своего апогея, когда азербайджанский знаток приносит команде решающее победное очко при счете 5:5!

По окончании поединка, на официальных страницах элитарного клуба в соцсетях началось бурное обсуждение игры. Сколько же достойных и приятных эпитетов было адресовано азербайджанским знатокам Балашу Касумову и Эльману Талыбову!

Финальную игру весенней серии комментаторы назвали «великой»:

«Интересные, разнообразные вопросы, строгий справедливый ведущий, адекватно играющие игроки, достойные музыкальные паузы. Игра, которую хочется пересматривать еще много раз», — написал один из пользователей. И подобных комментариев было несчитанное количество.

«Мне всегда казалось, что ЧГК — это в большой степени вещь в себе, игра ради игры, искусство ради искусства. Та самая игра в бисер: не всегда понятный внешнему наблюдателю синтез всех видов науки и искусства, поиск связей и ассоциаций между дисциплинами и жанрами, на первый взгляд, никак не соприкасающихся.

Однако, если рассуждать о потенциальной пользе игры в ЧГК в современном мире, нельзя не затронуть одну из наиболее актуальных сейчас тем. В наши дни доступность информации уже не является проблемой для большинства людей, а ее объем и скорость появления растут по экспоненте. За последние несколько лет было произведено больше информации, чем за всю предшествующую историю человечества», — заявил в преддверии судьбоносной игры Эльман Талыбов, отвечая на вопрос «Зачем в современном мире нужно играть в «Что? Где? Когда?».

Знаток также отметил, что в таких условиях крайне важным навыком становится умение анализировать и находить связи.

«Уже нет необходимости много знать и помнить, гораздо важнее уметь быстро искать информацию, задавать правильные вопросы и критически мыслить. Будет, наверное, некоторым преувеличением сказать, что игра в ЧГК полноценно учит таким способностям, однако потренировать аналитическое мышление в условиях жесткого ограничения времени точно поможет. А заодно можно попробовать получить то огромное удовольствие от процесса игры, которое я, например, испытываю уже почти двадцать лет».

Свою первую игру в клубе «Что? Где? Когда?» Талыбов провел 26 марта 2011 года. На его счету – 23 игры и 16 побед.

До избрания гендиректором Общественного телевидения Балаш Касумов работал в качестве руководителя продюсерского центра Gametv.az. Являлся главным продюсером и режиссером игр с международной лицензией, таких как «Brainist», «61!» («Jeopardy»), «Брейн-ринг» и «Что?Где?Когда?», транслируемых на азербайджанском телевидении. В 2010 году был избран «Человеком года» Международной ассоциацией клубов «Что?Где?Когда?».

Свою первую игру в клубе провел 26 ноября 2004 года. На данный момент в его копилке – 23 победы и 37 игр.

Впереди команду Касумова ждет участие в зимней серии ЧКГ, где знатоки будут бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале года.

Гордимся своими выдающимися соотечественниками и верим в их дальнейшую победу!