Историческая миссия Трампа

Ускорить завершение эры нефти, но при этом неплохо заработать

Сказать, что последние неделю-две большая часть «горячих» новостей, связана с Ираном, значит, ничего не сказать. Пожалуй, данная тема и сегодня остается самой актуальной, а если учесть, что Трамп как президент не совсем уравновешен в своих тех или иных решениях, то прогнозировать, будет война или нет, становится все сложнее.

Рационализм политической мысли — взвешивать все, что может произойти в случае войны — говорит о том, что США воевать не будут, а всего лишь накаляют ситуацию. Но обо всем по порядку.

Владимир Ильич Ленин говорил, что политика – это и есть концентрированное выражение экономики. Возможно, сам Ильич и не смог построить сильное государство с устойчивым экономическим развитием, но эти слова не подлежат сомнению, в современном мире тем более.

Поток информации о ситуации вокруг Ирана настолько большой, что все сразу охватить невозможно. А если пройтись по самым «горячим» это то, что авианосец США «Авраам Линкольн» уже в персидском заливе, а по информации NYT Вашингтон собирается перебросить в регион еще 120 тысяч солдат. Иран, в свою очередь, увидев, что Трамп не «шутит», заявил, что будет реагировать очень жестко, а они это могут, и частично вышел из СВПД. То, что Трамп на полных парах летит на Иран, воспринималось как что-то не из ряда вон выходящее, но частичный выход Тегерана из СВПД заставил зашевелиться страны ЕС, которые вместе с Кремлем, начали обвинять Вашингтон в подрыве соглашения.

В принципе, СВПД – это декоративное соглашение, где реальными гарантами соблюдения условий были Вашингтон и Тегеран, остальные участники процесса придавали вид и серьезность договору, не более. Действия Трампа в отношении этих соглашений, а потом бездействие ЕС еще раз подтвердило это.

Наиболее активной из всех стран, вставших между сторонами – это Россия, но и она весьма условный и ситуативный союзник Ирана, а потому Москва открывает «свою партию игры». Что же касается Пекина, главного закулисного спонсора и экономического партнера Ирана, то после того, как он получил «по шее» от Трампа 25% пошлинами на все китайские товары, стал «умнее» и полностью отказался закупать иранскую нефть, решив не злить Вашингтон еще больше.

Трамп и его историческая миссия…

Дональд Трамп является одним из немногих президентов, который делает все, что обещал во время предвыборной кампании. Это ему нужно в первую очередь для того, чтобы остаться на второй срок, с другой же стороны, не все его обещания имеют рациональный подход, по сути, он развязал со всеми войну, умудрился рассориться даже с традиционным союзником Вашингтона Брюсселем. Сказать, что от этого ему и его стране плохо, нельзя, потому как экономические показатели страны стали расти.

Трамп представляет республиканцев — традиционный капитал, который все время финансировал и стоял за республиканским крылом политической ветви США . А это большие нефтяные компании, поэтому руководители США республиканского крыла, продвигают интересы своих главных финансистов в мировом масштабе.

По состоянию на декабрь 2018 года по добыче нефти на первом месте расположились США — 11,66 миллионов баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия, некогда конкурирующие за лидерские позиции, заняли второе, и третье места. С учетом того, что рынок нефти на момент прихода Трампа был перенасыщен, цены на нефть были до ужаса низкими. Кстати одной из причин, почему они были низкими, являлось и то, что демократы в лице Обамы дожимали Россию и другие нефтяные страны, дабы заставить их ломать через колено нефтяную экономику и искать новые выходы.

Плюс ко всему одним из факторов демпинга цен на нефть было соглашение с Ираном, а также и то, что американские компании нашли способ разработки более дешевой сланцевой нефти, а потому и стратегия консервирования нефти больше не понадобилась, теперь ее нужно было продавать. Одновременно, в США и ЕС начались тенденции развития возобновляемой «зеленой энергетики». То есть эра нефти подходит к концу, и ввод новых экологических стандартов на уровне ООН, принуждающий весь мир переходить на них, заставит все страны отходить от традиционных видов энергетики.

Эра нефти подходит к концу, это, кстати, нужно сказать и SOCAR, нефтяным компаниям, которые являлись главными держателями законсервированных месторождений США, если не хочется продавать свои активы по цене «бутылки воды». Сами эти нефтяные кампании уже постепенно переходят на возобновляемую энергию, но им не хочется отказываться от тех активов, которые сегодня при политическом вмешательстве можно продать за высокую цену.

Если обратить внимание на внешнеполитическую активность трамповских США, то, активизировалась война в Ливии, где некогда повстанец для Вашингтона Хафтар пошел в наступление с поддержки Саудовской Аравии, Египта, Франции и негласно Трампа на правительство, осложнив добычу и продажу нефти в этой стране.

Следующим очагом сопротивления стала никакая-то Бангладеш, а один из лидеров продажи нефти в западном полушарии — Венесуэла. Причем, в этой стране ситуация в подвешенном состоянии, царит двоевластие, хаос, и непонятно, кто имеет право легитимно продавать нефть. Поставки нефти из этой страны на сегодня приостановлены.

Но наиболее крупным игроком на этом рынке является Иран, который имеет опыт продажи нефти в обход всевозможных санкций. Обострение ситуации вокруг Ирана уже сказывается на рынке нефти. Если учесть то, что более 40% всех мировых энергоресурсов сконцентрированы в Персидском заливе, то любая, даже «легкая» война в этом регионе приведет к взлету цен на нефть. И США, как новый чемпион по продаже нефти, будут повышать добычу своей нефти, тем самым становясь главным поставщиком.

Если допустить на рынок ливийскую, иранскую и венесуэльскую нефть, то в совокупности это плюс 6-7 миллионов баррелей, в условиях, и так существующего избытка. Освободившаяся доля рынка от иранской, ливийской и венесуэльской нефти, будет восполнена со стороны США, России, Саудовской Аравии и другими. Поэтому во всех трех конфликтах (Ливии, Венесуэле, Иране) главными выгодополучателями и акторами являются одни и те же государства: Россия, США, Саудовская Аравия.

Поэтому историческая миссия Трампа заключается в том, чтобы ускорить завершение эры нефти, но, необходимо чтобы, США могли под занавес на этом неплохо заработать. На следующих этапах своего развития, эти же нефтяные компании будут пионерами в сфере возобновляемой энергии. Большинство из них уже поставили такие цели перед собой. С другой стороны, если будет принят устав ООН по принудительному применению возобновляемой энергии, то мир войдет в новую эру, где будут доминировать опять же США и еще несколько стран с высокими технологиями. А сегодня, главное дожать Иран, который мечтает построить один полноценный ядерный реактор, а о возобновляемой энергии и технологиях еще не думает.