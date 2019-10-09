«Источник» в Сирии забил, но будет ли мир…

В среду 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства».

«Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах. <…> Операция «Источник мира» нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов», — написал глава государства в Twitter.

Как сообщает сирийское Гостелевидение, турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглись деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Комментируя # начало операции на северо-востоке Сирии эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов, сказал, что Турция уже месяц как серьезно готовилась к этим операциям.

«Этому свидетельствует тот факт, что Турция консолидировала все подконтрольные группировки под СНА (сирийскую национальную армию). Эрдоган об этих операциях говорил на протяжении последних 8-9 месяцев. После стольких заявлений о курдской угрозе, о том, что YPG – это аффилированные подразделения РПК (рабочая партия Курдистана (PKK) ), президенту Турции отступать было уже некуда, тем более, что общественное мнение было подготовлено к этим операциям. Отказ же от этих операций мог плохо отразиться на репутации президента Турции и его окружения», — считает политолог.

По его словам, для Турции достаточно велики риски, несмотря на оптимистические заявления США, и ухода колон американских военных с территорий, входящих в зону турецких операций на территории Сирии.

«Нельзя говорить о том, что американцы могут вернуть эти войска в виду того, что на сегодня отсутствует скоординированная позиция и политика Вашингтона по вопросу о военной операции Турции на севере Сирии. В самом Вашингтоне нет единого мнения по курдскому вопросу.

Другой момент, это потенциал самих курдов, которые не готовы к сдаче территорий, которые они считают своими и ради которых они проливали кровь. В нынешних реалиях даже несмотря на отсутствие поддержки Вашингтона, они будут оказывать сопротивление. Причем тут нужно сказать, что они способны осуществлять диверсионные действия на турецкой территории и координировать свои действия со сторонниками РПК на территории иракского Курдистана. Все это сохраняет набор угроз для Турции в случае начала операции», — добавил он.

Лукьянов также сказал, что не исключена и вероятность того, что курды договорятся с Дамаском.

«Подобный претендент уже был, во время операции Турции «Оливковая ветвь» в Африне. Но не стоит забывать и о разногласиях между Дамаском и сирийскими курдами. Дамаск по-прежнему против приобретения политической и экономической автономии курдов. Это принципиальное решение Асада. С другой стороны Дамаск требует роспуска вооруженных формирований, курдам придется разоружиться либо перед лицом турок, либо перед лицом сирийского правительства. И тот и другой сценарий неприемлем для курдов», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, курды могут сопротивляться долго, и Турции нужно готовиться к серьезным потерям.

«Другой немаловажный момент, Дамаск не раз заявлял о том, что он на эти операции смотрит как на агрессию. В данной ситуации, Дамаск выиграет от того, что курдские формирования будут потеснены со стороны Турции, это заставит курдов быть сговорчивее с правительством, с другой стороны в долгосрочной перспективе Дамаск не будет мириться с размещением турецких войск на своей территории», — резюмировал он.