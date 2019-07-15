Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

Среди задержанных криминальных авторитетов в Люберцах был Иракли Усоян — внук убитого снайпером в центре Москвы одного из лидеров преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В понедельник ГУМВД по Подмосковью заявило, что полиция задержала 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах, на них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.