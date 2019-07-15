Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

Среди задержанных криминальных авторитетов в Люберцах был Иракли Усоян — внук убитого снайпером в центре Москвы одного из лидеров преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник ГУМВД по Подмосковью заявило, что полиция задержала 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах, на них завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
«Иракли Усоян, который приходится внуком криминальному авторитету Деду Хасану, задержан в Люберцах вместе с остальными находящимися на криминальной сходке в одном из ресторанов города», — рассказал собеседник агентства.
| 2019-07-15T14:33:42+00:00 15 июля 2019, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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