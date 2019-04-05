Источник: армия вошла в столицу Ливии

Ливийская народная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заняла несколько районов на юго-западе столичного Триполи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЛНА.

Он рассказал, что в настоящий момент улицы города «пустуют», добавив, что жители города, вероятно, решили покинуть Триполи.

«Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», — сказал источник.

Также он заверил, что в настоящее время военные действия не ведутся, было зафиксировано «лишь несколько мелких нападений» со стороны вооруженных группировок.

Отмечается, что Правительство национального согласия, которое контролирует Триполи, привело свои войска в состояние повышенной боевой готовности.