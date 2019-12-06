Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина

Небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком, следует из исследования Национальных институтов здравоохранения США. Научная работа опубликована на сайте JAMA Network.
Исследователи изучили информацию о более чем 140 тысячах американских граждан, собиравшуюся в среднем в течение 12,5 лет, и выяснили, что из тех, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, была ниже смертность после развития рака простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника.
Однако, подчеркивают исследователи, подобная закономерность обнаружена лишь у людей с нормальным весом — у испытуемых с весом ниже или выше нормы такого эффекта от аспирина не нашли.