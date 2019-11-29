Исрафил Мамедов назначен исполнительным директором ГНФАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исрафила Мамедова от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, Исрафил Айдын оглу Мамедов освобожден от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением главы государства, Исрафил Айдын оглу Мамедов назначен исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

| 2019-11-29T21:38:49+00:00 29 ноября 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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