Испытанная в КНДР ракета была новой разработкой

Одна из двух ракет малой дальности, испытания которых были проведены в КНДР в четверг, может являться новой разработкой. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимный источник в американской администрации, ознакомленный с соответствующими разведданными.

По его словам, вторая из двух ракет вызывает озабоченность у американских властей, так как дальность ее полета составила более 690 км, что превышает протяженность Республики Корея с севера на юг. Телеканал обращает внимание на то, что испытания ракет состоялись спустя два дня после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. При этом источник Fox News не решился утверждать, что новая ракета предназначена или может поступить на вооружение данной субмарины.

Аналогичное предположение о том, что одна из ракет может быть новой разработкой Пхеньяна, высказал ранее источник в Министерстве национальной обороны Республики Корея. Его слова привело агентство Reuters. На данный момент в южнокорейском оборонном ведомстве пытаются установить, идет ли речь о ракетах одного типа.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени и в 05:57 соответственно. В КНШ отметили, что «отслеживают ситуацию».