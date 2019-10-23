Исполнительная власть против просвещения?

В научно – фантастическом романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданном в 1953 году, описывается Америка близкого будущего, власти которой ввели запреты на книги для того, чтобы держать народ в невежестве. Дома стали строить из несгораемых материалов, но профессия пожарного вовсе не исчезла. Пожарные в Америке будущего занимаются поиском и сжиганием любых найденных книг.

21 октября СМИ страны сообщили о сносе сотрудниками Департамента торговли и услуг при Исполнительной власти города Баку, «Книжной остановки», расположенной рядом с Наримановским парком. Несколько дней назад неправительственная организация Progress club торжественно презентовала проект под названием «Книжная остановка». В Наримановском районе Баку был установлен киоск, где любой человек абсолютно бесплатно мог взять почитать книгу, оставить свою или просто забрать книгу с собой. В открытии «книжной остановки» приняли участие известный писатель Чингиз Абдуллаев и заслуженный артист республики Бахрам Багиразаде.

Как заявил автор проекта, директор «Progress club» Роял Сулейманов, чиновники исполнительной власти города Баку требуют, чтобы установка «Книжной остановки» была согласована с ними. «Они хотят, чтобы мы им заплатили. Я спросил – сколько, но мне ничего не ответили», — заявил Роял Сулейманов (Aze.az).

«SOCAR и «Общественная организация «Progress club», большинство членов которой являются работниками Государственной нефтяной компании, занимаются самоуправством. Этот киоск был установлен около научно – исследовательского института SOCAR. Занятие просвещением это, конечно, прекрасно, но при этом не нужно забывать про соблюдение законов. Установление киоска обязательно должно было быть согласовано с управлением архитектуры исполнительной власти города Баку. Киоск был снесен по нашему требованию самим SOCAR», — заявил # глава пресс- службы исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

Однако, по словам главы пресс- службы SOCAR Ибрагима Ахмедова, их ведомство не имеет никакого отношения к сносу. «Неправительственная организация Progress club обратилась к нам с предложением создавать бесплатные книжные киоски на землях, принадлежащих компании. Эта инициатива нам очень понравилась, и мы дали свое согласие. Ведь благодаря этому проекту люди приобретали возможность бесплатно читать книги. На этом наше участие в этом проекте закончилось. Как мы могли снести остановку, если сами же дали согласие на ее установку», — сказал глава пресс- службы SOCAR.

Мы связались с автором проекта, руководителем общественной организации «Progress club» Роялом Сулеймановым.

«Книжную остановку» снесли сотрудники Исполнительной власти города Баку», — заявил руководитель общественной организации. – «Это место принадлежит Государственной нефтяной компании и у нее мы получили разрешение. А то, что надо брать разрешение еще и у исполнительной власти, мы не знали».

Интересно другое, по словам Мустафаева, работы велись три дня, «книжная остановка» находится прямо рядом с Департаментом торговли. «Неужели Департамент не заметил «Книжную остановку» раньше?, — недоумевает Роял Сулейманов.

Понимаем, что самоуправством заниматься нельзя и на любое строительство в городе надо брать разрешение, но неужели нельзя было сделать исключение для социальной акции, рассчитанной на то, чтобы привить населению любовь к чтению. Хорошо бы ИВ проявить такую же прыть и демонтировать все незаконные строения в городе.

Отметим, что это не первая «книжная остановка» в Баку. «Открытая библиотека» есть в саду Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, «книжный шкаф», выполняющий аналогичные функции, находится в Ичери Шехер, в Насиминском районе даже две уличные библиотеки: на пересечении улиц Расула Рзы и Аловсата Гулиева, и на улице Башира Сафароглу (между пересечением с улицами Топчибашева и Расула Рзы).