Исполнение распоряжения о помиловании подошло к концу

Исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» завершилось.

Как передает Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Согласно распоряжению, 399 осужденных в виде лишения свободы были освобождены досрочно. Кроме того, наказание одному из трех мужчин, приговоренных к пожизненному заключению, было заменено на 25 лет лишения свободы, остальным — на 20 лет. 11 условно осужденных человек были освобождены от наказания.

Выпущенные на свободу лица выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Среди освобожденных заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы и член партии Мурад Адилов, председатель Ширванской городской организации партии Мусават Аликрам Хуршидов, члены гражданского движения Nida Илькин Рустамзаде и Байрам Мамедов, сын бывшего руководителя пресс-службы Минобороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу — Руфат Сафаров, двое заключенных, осужденных в связи с нардаранскими событиями Гусейнов Али Уммат оглы (1955) и Алиев Рамиль Забиль оглы.