Исполком АФФА принял решения

Сегодня в штаб-квартире АФФА прошло очередное заседание Исполкома ассоциации. На собрании отсутствовали трое членов комитета – Гурбан Гурбанов, Казбек Туаев и Махир Мамедов, которые в настоящее время находятся за пределами Азербайджана.

По итогам заседания, было решено, что с сезона 2018/19 в первом дивизионе будут выступать дубли клубов Topaz премьер-лиги и 6 или 4 клуба, которые играли в прошлом сезоне в первом дивизионе.

В первом дивизионе будет применяться следующий лимит: 6 игроков должны быть 1998-го г.р. или младше, один – 2001-го г.р. или младше, еще четверо не подпадают под лимит. Также, в числе этих четверых могут быть и два легионера.

Помимо этого, было решено, что футбольные ветераны Нувар Хасыев и Сафар Рагимов буду получать пенсию АФФА.

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