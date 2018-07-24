Исполком АФФА принял решения

Сегодня в штаб-квартире АФФА прошло очередное заседание Исполкома ассоциации. На собрании отсутствовали трое членов комитета – Гурбан Гурбанов, Казбек Туаев и Махир Мамедов, которые в настоящее время находятся за пределами Азербайджана. 

По итогам заседания, было решено, что с сезона 2018/19 в первом дивизионе будут выступать дубли клубов Topaz премьер-лиги и 6 или 4 клуба, которые играли в прошлом сезоне в первом дивизионе.

В первом дивизионе будет применяться следующий лимит: 6 игроков должны быть 1998-го г.р. или младше, один – 2001-го г.р. или младше, еще четверо не подпадают под лимит. Также, в числе этих четверых могут быть и два легионера.

Помимо этого, было решено, что футбольные ветераны Нувар Хасыев и Сафар Рагимов буду получать пенсию АФФА.

47 просмотров
| 2018-07-24T16:08:52+00:00 24 июля 2018, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss