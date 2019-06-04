Исполком АФФА не изменил число команд ПЛ

Число команд-участниц нового сезона в премьер-лиге Азербайджана не изменится.

Об этом стало известно после завершения заседания Исполкома АФФА, которое прошло на тренировочной базе сборных Азербайджана.

На заседании ИК Ассоциации был выслушан отчет лицензионной комиссии насчет премьер-лиги и первого дивизиона.

По итогам заседания были приняты следующие решения:

1. Число команд премьер-лиги 2019/20 не будет изменен – сыграют 8 клубов. Ни один из клубов первого дивизиона не представил документов в АФФА для получения лицензий, и поэтому в премьер-лиге нового сезона выступят «Карабах», «Нефтчи», «Сабаил», «Габала», «Зире», «Сумгайыт», «Сабах» и «Кешля».