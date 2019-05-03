Испанский триумф социалистов и прорыв правых

Итоги досрочных парламентских выборов в Испании показали разные направления в политической жизни страны. Очевидным является успех Испанской социалистической рабочей партии (Partido Socialista Obrero Espanol, PSOE, ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса. Она получила 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (Генеральные кортесы) — нижней палате испанского парламента. Явка на выборы составила более 75% имеющих право голоса. Это рекорд за последние 40 лет.

В избирательной кампании приняло участие 80 партий и объединений, но из них в парламент прошли лишь 13. Как писала праволиберальная газета El Mundo, «Как и предсказывали опросы, вчерашние выборы подтвердили окончательную смерть двухпартийной системы и привели к созданию одного из самых фрагментированных и трудных в управлении парламентов в истории нашей демократии».

Для PSOE результаты выборов стали лучшими за 11 лет. В 2011 году на парламентских выборах партию ожидал оглушительный провал. Тогда она потеряла 59 мандатов. В 2015 году снова потеря, на этот раз 20 мандатов. Через год еще минус 5. Все это параллельно с жесточайшим партийным кризисом. В его ходе Педро Санчеса свергали с поста генерального секретаря партии, но в июне 2018 года на 39-м Федеральном конгрессе партии снова вернули на должность.

Как развивались бы события, и какова была политическая судьба PSOE сказать трудно, но правящая Народная партия (Partido Popular, PP, НП) поскользнулась на коррупции. Причем в особо крупных размерах. В мае прошлого года Audiencia Nacional — высший уголовный суд Испании, вынес приговор по «делу Гюртеля» о мошенничестве, отмывании денег и откатах. Размер хищений составил €120 млрд. Для Испании это просто астрономическая сумма. В вердикте говорилось, что PP помогла создать «подлинную и эффективную систему институциональной коррупции посредством манипулирования центральными, автономными и местными государственными закупками».

Социалисты и их глава Санчес сполна использовали ситуацию. Уже 25 мая социалисты зарегистрировали вотум недоверия правительству лидера Народной партии Мариано Рахоя, и 1 июня он покинул свой пост. Премьером стал Педро Санчес. И после принятия годового бюджета страны премьер, вполне ожидаемо, распустил парламент и назначил новые выборы.

По данным МВД второй по результатам выборов стала Народная партия. Она получила в Генеральных кортесах 66 мест. Центристской партии Ciudadanos (Граждане) досталось 57 мандатов. Левой коалиции Unidos Podemos (Объединившись, можем) — 42. Впервые в парламент прошла, набравшая 10% голосов (24 места), крайне правая партия Vox (Голос). Для последней, которая образована только в 2013 году, это серьезный успех.

Он стал продолжением ее достижений на выборах в региональный парламент Андалусии в декабре прошлого года. Если в 2015 году за партию отдали свои голоса лишь 0,46% избирателей, то через три года ее поддержали уже 10,97%, что позволило Vox получить 12 мест в региональном парламенте. Прохождение в парламент Андалусии крайне правых, которые отсутствовали в испанской политике с начала 80-х годов прошлого века, произвело тогда эффект «разорвавшейся бомбы». Теперь эта бомба разорвалась уже на общеиспанском уровне.

В беседе с Deutsche Welle сотрудник мадридского Центра политических исследований Давид Мартинес Арсе назвал Vox «популистской и крайне правой организацией». В своем определении он исходит из программы этой партии, которая предлагает навсегда лишить каталонцев автономии, восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, лишить регионы многих компетенций, в частности, в области правосудия, образования и здравоохранения, упростить процедуру выдворения иммигрантов-нелегалов. Далее партия считает необходимым позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны, противостояние «радикальному феминизму», переговоры о возвращении Гибралтара и так далее.

Несмотря на явный успех, социалисты не могут в одиночку сформировать правительство, так как не располагают устойчивым большинством. Пока с ними согласны войти в коалицию левые из коалиции Unidos Podemos, но голосов все равно не хватает.

Со своей стороны и правые не могут образовать коалицию по той же самой причине. Санчес может вести переговоры о поддержке со стороны Левых республиканцев Каталонии (кат. Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), но здесь одна, но очень большая проблема.

Он предупредил каталонских сепаратистов, чья поддержка ему может понадобиться, что любой поствыборный пакт должен уважать конституцию 1978 года, запрещающую регионам отделяться. «Единственное условие – уважать конституцию, двигаться в направлении социальной справедливости, сосуществования и политической чистоты». Навряд ли это понравится ERC.

Есть вариант привлечь националистов Страны Басков, Наварры, Канарских островов, Кантабрии и Валенсии, получившие в нижней палате от одного до шести мест. Однако они поднимут вопрос о привилегиях своих регионов.

В целом эксперты считают, что формирование коалиции и соответствующего правительства столкнется с большими трудностями. Даже сформированная коалиция не будет устойчивой и вполне возможно, что Испанию ожидают новые досрочные выборы.

Испанская политическая кадриль происходит буквально накануне выборов в Европарламент, которые начнутся 23 мая. Судя по всему, крайне правые добьются значительных успехов. Общеевропейские выборы станут продолжением достижений правых в Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, а теперь и в Испании. Пока Великобритания не вышла из ЕС, то успех крайне правых будет несколько снижен, но это не отменяет общеевропейского тренда на уменьшение популярности классических центристских и левоцентристских партий.

Одновременно радикализация наблюдается и на левом фланге. Продолжающиеся протесты и перманентные беспорядки желтых жилетов как во Франции, так и в ряде других стран говорят о росте левого радикализма. Так или иначе, но это скажется на результатах выборов в Европарламент, которые должны будут учитывать не только в Брюсселе, но также и других европейских столицах.

В Москве внимательно следят за итогами парламентских выборов в европейских странах и в структуры Евросоюза. Как правых, так и левых радикалов в Кремле считают своими партнерами и помощниками в борьбе с европейскими бюрократами. Радикалы всех мастей и оттенков в своем большинстве выступают за отмену антироссийских санкций и за улучшение отношений с Москвой без всяких условий.

Импонирует Кремлю и антиамериканский настрой радикалов двух полюсов. На этой основе в России считают возможным оказывать давление на правительства европейских стран для отмены санкций и признания бывшего постсоветского пространства зоной особого влияния Москвы.

В частности, в Киеве весьма обеспокоены таким развитием событий. Уже очевидно, что проукраинскую коалицию, по крайней мере, в Европе придется формировать заново. И результаты выборов в Испании дают все основания для тревожных ожиданий.

Пока же, как сообщило агентство EFE, Центризбирком Испании отказал экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, а также его бывшим советникам Антони Комине и Кларе Понсати в праве баллотироваться на выборах в Европарламент. Этих симпатиков Кремля там точно не будет.