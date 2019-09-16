Испанский профсоюз объявил о забастовке наземных служб Iberia

Всеобщий союз трудящихся (UGT) — один из крупнейших профсоюзов Испании — объявил о проведении забастовки наземных служб авиакомпании.
UGT призывает сотрудников наземных служб авиакомпании не выходить на работу по понедельникам с 30 сентября по 18 ноября, то есть в общей сложности восемь дней. Причиной решения стало «отсутствие ответа компании в отведенные UGT сроки, чтобы установить и завершить переговоры по XXI коллективному договору», говорится в сообщении.
По мнению профсоюза, проведение забастовки — «последний инструмент» трудящихся, чтобы «уважать их права», однако «Iberia не оставила иного пути».(РИА Новости)