Испанский профсоюз объявил о забастовке наземных служб Iberia

 Всеобщий союз трудящихся (UGT) — один из крупнейших профсоюзов Испании — объявил о проведении забастовки наземных служб авиакомпании.
UGT призывает сотрудников наземных служб авиакомпании не выходить на работу по понедельникам с 30 сентября по 18 ноября, то есть в общей сложности восемь дней. Причиной решения стало «отсутствие ответа компании в отведенные UGT сроки, чтобы установить и завершить переговоры по XXI коллективному договору», говорится в сообщении.
По мнению профсоюза, проведение забастовки — «последний инструмент» трудящихся, чтобы «уважать их права», однако «Iberia не оставила иного пути».(РИА Новости)
| 2019-09-16T14:54:58+00:00 16 сентября 2019, 17:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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