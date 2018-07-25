Испанская фемида не будет преследовать бывшего короля Хуана Карлоса

Испанские спецслужбы и судебные органы не намерены расследовать факты предполагаемой коррупции, связанные с 80-летним бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I. Таков основной вывод, который делают наблюдатели по результатам выступления в среду, 25 июля, в парламентской комиссии по гостайнам директора Национального разведывательного центра Феликса Санса Рольдана. Как пояснил DW мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас, все деяния, в которых заподозрен монарх, относятся к периоду, когда он, как глава государства, пользовался юридической неприкосновенностью.

Санс Рольдан выступил в комиссии в связи с недавней публикацией изданиями El Español и OK Diario признаний бывшей «близкой подруги» Хуана Карлоса 54-летней Коринны Ларсен, гражданки ФРГ датского происхождения. В разговоре с полицейским комиссаром Хосе Мануэлем Вильярехо, записанным в 2015 году, эта дама, называющая себя принцессой Коринной Сайн-Витгенштейн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) по титулу и фамилии, заимствованных у бывшего мужа-аристократа, обвиняет монарха в финансовых злоупотреблениях.

Так, она заявляет, что бывший король якобы получал комиссионные с разного рода международных контрактов, в том числе на строительство Испанией скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. А чтобы избежать подозрений, оформлял денежные счета и разного рода собственность на подставных лиц. Кроме того, Хуан Карлос якобы помогал своему зятю Иньяки Урдангарину, недавно осужденному за коррупцию, в хищении общественных фондов.

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