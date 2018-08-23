Испанская ассоциация футболистов выступила против проведения игр в США и Канаде

Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо выступил с заявлением от имени организации в отношении проведения матчей чемпионата Испании в США.

— Мы устали от того, что нас не ценят. Игроки возмущены и удивлены. Они все выступают против этого. Это единогласное решение.

— Футболисты не хотят играть за океаном. Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.

— Игроки надеются, что до бойкота матчей дело не дойдет, но они готовы к этому, — заявил Агансо.

16 августа Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

Соглашение подписано на 15 лет, а первая такая игра, вероятно, случится уже в этом сезоне, но вряд ли раньше Нового года. В этом матче должны сыграть «Реал», «Барселона» или «Атлетико».

Ранее сообщалось, что капитаны клубов Ла Лиги выступят против проведения матчей чемпионата в США.

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