Испания выступает за соглашение ЕС с МЕРКОСУР

Испания не поддерживает призыв президента Франции Эмманюэля Макрона блокировать торговое соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление испанского правительства.

«Испания была в авангарде во время последней попытки подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое откроет огромные возможности для взаимодействия двух региональных блоков», — цитирует агентство официальное заявление. В Мадриде подчеркивают, что «не разделяют» позицию Франции по этому вопросу.

| 2019-08-24T23:07:41+00:00 25 августа 2019, 05:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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