Испания выступает за соглашение ЕС с МЕРКОСУР

Испания не поддерживает призыв президента Франции Эмманюэля Макрона блокировать торговое соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление испанского правительства.

«Испания была в авангарде во время последней попытки подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое откроет огромные возможности для взаимодействия двух региональных блоков», — цитирует агентство официальное заявление. В Мадриде подчеркивают, что «не разделяют» позицию Франции по этому вопросу.