Испания спасла около 800 мигрантов в Средиземном море

Испанские спасатели за последние два дня подобрали около 800 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть на территорию Европейского Союза, сообщает «Голос Америки».

Корабли береговой охраны эвакуировали людей с переполненных судов в Гибралтарском проливе и море Альборан – водоемов, разделяющих ближайшие точки межу побережьями Испании и Северной Африки.

По данным Международной организации по миграции, входящей в систему ООН, более 18 тысяч человек прибыли в Испанию из Северной Африки с начала года.

Испания заменила Италию в качестве предпочтительного пункта назначения для мигрантов из Африки, Сирии, Афганистана и других регионов мира, которые пытаются убежать от войны и нищеты, и найти лучшую жизнь в ЕС.

Италия оказалась переполнена мигрантами и достигла соглашения с Ливией, в соответствии с которым начала возвращать их домой вместо того, чтобы рассматривать просьбы о предоставлении убежища.

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| 2018-07-23T15:23:02+00:00 23 июля 2018, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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