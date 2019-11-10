Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны.

Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.