Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны.
Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
«Испания приветствует объявление президента Моралеса о проведении новых всеобщих выборов и назначении новых членов Высшего избирательного суда, которые будут ответственны за наблюдение за этими выборами», — говорится в заявлении.
Министерство подчеркнуло, что это объявление «соответствует предварительным выводам ОАГ по итогам проверки».
Власти Испании в заявлении также призвали всех политических деятелей Боливии «действовать институциональными методами», не прибегая к насилию, чтобы «восстановить доверие к избирательному процессу как демократическому выражению воли народа».(РИА Новости)