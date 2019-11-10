Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны.
Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
«Испания приветствует объявление президента Моралеса о проведении новых всеобщих выборов и назначении новых членов Высшего избирательного суда, которые будут ответственны за наблюдение за этими выборами», — говорится в заявлении.
Министерство подчеркнуло, что это объявление «соответствует предварительным выводам ОАГ по итогам проверки».
Власти Испании в заявлении также призвали всех политических деятелей Боливии «действовать институциональными методами», не прибегая к насилию, чтобы «восстановить доверие к избирательному процессу как демократическому выражению воли народа».(РИА Новости)
| 2019-11-10T20:49:51+00:00 10 ноября 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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