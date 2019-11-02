Испания предложила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила шведской активистке Грете Тунберг помочь пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум COP25 в Мадриде, пишет в субботу Politico.

«Было бы замечательно встретиться с тобой здесь, в Мадриде… Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику. Мы готовы с тобой связаться, чтобы сделать это возможным», — заявила министр Рибера.

Тунберг написала в Twitter с просьбой о помощи. «Кажется, я проехала полмира зря. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантику в ноябре. Если кто-нибудь может мне помочь найти транспорт, я буду очень благодарна», — написала она.

Ранее планировалось, что саммит примет Чили, однако на этой неделе президент страны Себастьян Пиньера объявил, что государство не сможет принять мероприятие. Поэтому COP25 перенесли в Мадрид. Сама Тунберг сейчас находится в США.

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали в международные организации, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, «украли» у нее «мечты и детство».