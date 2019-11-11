Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс

Власти Испании осудили действия вооруженных сил Боливии, потребовавших отставки президента Эво Моралеса после объявления о проведении новых выборов.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье Моралес на фоне массовых протестов объявил о проведении новых президентских выборов, однако тем же вечером вооруженные силы Боливии призвали его покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
«Испания осуждает, что запущенной вчера процесс по проведению новых выборов был нарушен вмешательством вооруженных сил и полиции, потребовавших у президента Эво Моралеса подать в отставку, что он и сделал позже», — говорится в заявлении МИД Испании.(РИА Новости)