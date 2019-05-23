Исландия обеспокоена наращиванием со стороны России военного потенциала в Арктике

Исландия обеспокоена увеличением военного присутствия России в Арктике, однако признает право Москвы на охрану своих законных интересов в регионе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

«Мы признаем право России охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны. Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы», — сказал он. «На наш взгляд, наращивание военного потенциала в районах Крайнего Севера необходимо избегать», — добавил министр.

| 2019-05-23T23:45:14+00:00 24 мая 2019, 06:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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