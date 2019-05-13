«Исламское государство» обосновалось в Индии

Террористическая группировка «Исламское государство» пытается закрепиться в Индии. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, ИГ впервые создало свою так называемую провинцию в спорном регионе Кашмир. Газета ссылается на близкое к террористам агентство Amaq.

Согласно его данным, в результате столкновения между террористами и силами безопасности боевики убили индийских военных и назвали территорию, находящуюся под их контролем, «Вилайет Индия». По мнению газеты, таким образом группировка способна распространить свое влияние на новые территории.(Лента.ру)

| 2019-05-13T16:41:04+00:00 13 мая 2019, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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