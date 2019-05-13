«Исламское государство» обосновалось в Индии

Террористическая группировка «Исламское государство» пытается закрепиться в Индии. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, ИГ впервые создало свою так называемую провинцию в спорном регионе Кашмир. Газета ссылается на близкое к террористам агентство Amaq.

Согласно его данным, в результате столкновения между террористами и силами безопасности боевики убили индийских военных и назвали территорию, находящуюся под их контролем, «Вилайет Индия». По мнению газеты, таким образом группировка способна распространить свое влияние на новые территории.(Лента.ру)