Исламская Республика выполнила все обязательства перед европейцами

О санкциях США против Ирана, а также насколько Иран готов оказывать сопротивление, рассказал в интервью «Зеркало» иранский эксперт по международным вопросам Рухуллах Мухаббер.

— После последних событий вокруг Ирана, можно сказать, что соглашения по ядерной сделке не работают и не имеют никакого смысла. Что стоит ожидать от Тегерана дальше?

— Важно сначала исправить ваш вопрос, обратившись к этому пункту. Ядерная сделка Ирана, известная как СВПД (Совместный комплексный план действий), еще не совсем приостановилась. Спустя год после того, как правительство Соединенных Штатов, возглавляемое г-ном Трампом, незаконно и в одностороннем порядке вышло из этого важного международного соглашения, ни один из европейских членов СВПД, таких как Великобритания, Франция и Германия, не выполнил ни одно из своих обещаний и взаимных обязательств. Взамен они только давали пустые обещания. Однако Исламская Республика выполнила все свои обязательства перед европейцами.

В соответствии со статьей 36 СВПД и с национальными интересами Ирана и взаимными интересами обеих сторон соглашения, Иран решил сократить часть своих соглашений, чтобы дать шанс европейским странам выполнить свои обязательства.

Европейцам пора доказать миру надежны и привержены они этим соглашениям или нет. К сожалению, вопреки всем позитивным действиям Ирана, направленным на поддержание этой сделки, эти три страны не продемонстрировали свою позицию против воли Соединенных Штатов и не выполнили свои обещания. Сокращение некоторых обязательств со стороны Ирана полностью соответствует ядерному соглашению.

— Многие эксперты считают, что экономическая ситуация в Иране очень плохая, и что вскоре иранцы будут недовольны своей властью. Насколько это утверждение верно?

— Необходимо сначала выяснить, какие эксперты высказали эти взгляды. Кстати, экономическая ситуация в Иране, несмотря на жесткие, незаконные и бесчеловечные санкции правительства США, находится в состоянии стабильности, и колебания валютных курсов полностью контролируются, и при нынешнем экономическом управлении наша экономика движется к восстановлению.

США и их союзники настаивают на ужесточении санкций против Ирана, но при поддержке нашего народа все эти барьеры будут устранены. Стоит сказать, что подавляющее большинство непрофессиональных мнений об экономических условиях Ирана являются рекламой в средствах массовой информации, чтобы усилить давление на иранский народ.

— Готов ли Иран к ужесточению экономических санкций?

Соединенные Штаты не смогут ввести какие-либо новые санкции против Ирана. Поскольку они уже использовали все свои силы и возможности, ничего нового и необычного они уже не в силах преподнести. Новые санкции будут повторением уже имеющихся. Сопротивление Ирана продолжится, несмотря ни на что. Эти санкции не имеют никакого основания.

— Как сегодня можно оценить отношения между Азербайджаном и Ираном?

— Отношения между правительством Ирана и Азербайджана очень близкие, дружеские и важные с культурной и политической точек зрения. Глубокий культурный и исторический фон между Ираном и Азербайджаном является одним из компонентов углубления этих отношений и вывел уровень отношений за пределы простого соседства и братства. Очевидно, что есть нужда в расширении экономической сферы, а также в развитии туризма. Правительства Ирана и Азербайджана должны всегда играть позитивную роль в углублении этих отношений.