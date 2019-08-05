Искусственное повышение

В Азербайджане не осталось государственного ведомства, которое не объявляло войну искусственному повышению цен. С самого начала девальвации национальной денежной единицы об искусственном подорожании заговорили народные избранники, им вторили чиновники, эксперты и СМИ.

«Искусственное повышение цен предотвращено», «за это будут наказывать», «правительство будет пресекать искусственное подорожание» — такими заголовками буквально пестрят азербайджанские медиа ресурсы. Стоит забить это сочетание слов в поисковую систему Google, как с первых же строчек множество местных сайтов дружно информируют о бдящих цены азербайджанских чиновниках, их гордом «нет» нехорошей проблеме.

Но что это за проблема такая — «искусственное повышение», нарушившая покой наших государственных деятелей? Ведь если верить все той же поисковой системе, в Азербайджане то и дело резко дорожает практически все – от хурмы до турпакетов. А если приглядеться к прилавкам, цены живут своей жизнью, никак не связанной с законами экономики. И представители министерства сельского хозяйства могут до боли в горле рассказывать о растущих урожаях. Практика показывает, что это не мешает многократному росту цен на сельхозпродукцию. За примерами далеко ходить не надо, достаточно перейти по этим ссылкам:

https://zerkalo.az/ozhidaetsya-ocherednoj-vitok-skrytogo-i-yavnogo-podorozhaniya-hleba/

https://zerkalo.az/urozhai-rastut-no-pochemu-povyshayutsya-tseny/

Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли уверен, что в цивильной рыночной экономике этой напасти просто неоткуда взяться. «В условиях нормальной экономики и конкурентной среды нет места искусственному росту цен, — говорит экономист. – А если вдруг наблюдается резкое увеличение расценок, такой поворот указывает на серьезную монополизацию рынка и картельные соглашения. Это результат того, что в сегменте рынка, где наблюдается необоснованное повышение цен, орудуют крупные компании. При этом известно, что по местному антимонопольному законодательству общий оборот компании не может превышать 30% оборота рынка. А если это так, должны последовать меры, вплоть до смены собственника компании или расчленения монополиста»,- говорит эксперт-экономист Натиг Джафарли.

По данным собеседника, по закону в стране могут действовать только естественные монополии, их расценки устанавливаются Тарифным Советом. «Утверждения, что искусственное повышение цен дело рук физических и юридических лиц, действующих в сфере розничной торговли, абсурдны, — считает Джафарли. — Искренняя борьба с искусственным ростом цен упирается в борьбу с монополиями и картельными соглашениями. Правительство еще одиннадцать лет назад рассмотрело «Кодекс конкуренции», который был забыт после первого чтения. Таким образом, ответственность за искусственное повышение цен лежит на нем».

По мнению специалистов, сегодня назрела необходимость в новых инструментах гражданско-правовой защиты, одновременно нужно повышать и эффективность старых. Так, еще в марте 2014 года был подписан Указ о создании благоприятной бизнес-среды и регулировании предпринимательской деятельности. Со слов экспертов, необоснованный рост цен является следствием слабо действующих механизмов, в том числе в рамках упомянутого документа. Так, еще в бытность Государственной службы по антимонопольной политике (с апреля минувшего года эти функции перешли к Государственному антимонопольному агентству и агентству по надзору над потребительским рынком), работа этой структуры не отличалась эффективностью.

Для понимания общей картины приведем отдельный пример. Скажем, мы имеем постановление Кабинета министров №120 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства» п.1.1, принятое в 1998 году. В п.1.1 постановления говорится, что Госслужба должна рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства. Для этого достаточно обращения рыночного субъекта (юридического или физического, не имеет значения), органов исполнительной власти, общественных и прочих некоммерческих организаций, материалов государственных органов и даже информации, которая ненароком прошла в СМИ.

Разумеется, ведомство могло начать дело самостоятельно, без сторонних обращений. Но есть одно «но»… Обращение, которое нуждается в оперативной реакции, рассматривают целый месяц. Для бизнеса это смерти подобно — времени для окончательного банкротства достаточно… Но это только начало бюрократических мытарств. Через месяц и даже больше антимонопольное ведомство просит предпринимателя предъявить доказательства о нарушении антимонопольного законодательства. Причем с приложением подлинных документов или засвидетельствованных копий, сей факт подтверждающих. Документы на иностранном языке без удостоверенного в надлежащем порядке перевода на государственный язык не принимаются. В самом заявлении о нарушении антимонопольного закона должны быть указаны сведения о заявителе и лице, на которого подается жалоба. Должны быть изложены факты нарушения антимонопольного законодательства и суть требований заявителя. Такой стандартный ответ получают все жалобщики-заявители.

Но где предприниматели возьмут такие факты? Ведь по нашему законодательству такие данные выдаются лишь компетентным государственным органам, обычные люди такими сведениями располагать просто не могут. И потом, вести расследования должна была в свое время Госслужба по антимонопольной политике, а теперь уже новое ведомство. Законы нашей страны «Об антимонопольной деятельности» от 30 сентября 2010 года, «О недобросовестной конкуренции», Указ Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей», Конституционный закон «О нормативно юридических актах» и прочие законодательные акты, которые были приняты с 1998 по 2014 годы, обязывают госслужбу вести расследования и принимать меры. Дело дошло до смешного: госслужбы не учитывают закон «О получении информации». Как в такой ситуации можно требовать от предпринимателя, чтобы он эту информацию предоставил?!

Иными словами, эффективность мер против необоснованного подорожания является следствием благоприятной бизнес-среды, конкурентного рынка. Со слов руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, искусственное повышение цен – результат действия монополий и картельных соглашений, и решение этой проблемы упирается в ликвидацию ее первоисточника.