«Искандеры» под Астраханью отразили нападение врага на учениях

Боевые расчеты российского ракетного комплекса «Искандер» отразили нападение условного противника на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщает TACC со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 14 декабря.

Военнослужащие отразили массовую атаку неизвестных вооруженных групп «противника» на колонну техники, использовавших оружие массового поражения.

Боевые группы блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и позволили прорваться колонне пусковых установок «Искандер» к местам стартовых позиций.

Учения, в которых задействованы более 1200 военных и около 300 единиц военной техники, продлятся до конца недели.

12 декабря сообщалось, что боевые расчеты «Искандера» выполнили учебно — боевой пуск баллистической ракеты. В результате ракетного удара была поражена цель на удалении около 60 км.

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи (iz.ru)