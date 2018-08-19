«Искандерам» уже не смешно или Можно ли жить без доллара

Недавний обвал российского рубля, как и турецкой лиры, породил в Москве и Анкаре истерическое желание отказаться от доллара и перейти к расчетам только в национальной валюте. В крайнем случае, в евро.

Психологически понять такое сильное влечение можно. Так всегда, если что-то не получается или не дается, то кажется лучшим выходом отказаться от этого, скрыв тем самым зависть к более удачливому.

Валютные метания, в частности, Москвы очень напоминают героя поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» помещика Манилова. «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян… Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами».

Заодно в Москве в очередной раз заговорили о необходимости укрепления отношений с Ираном и Турцией, и это даст возможность противостоять злобной Америке. И снова из бессмертного произведения. «Он (Манилов — Ю.Р.) думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах». И это при том, что имение и дом Манилова находились в глубокой провинции и далеко от Москвы, которая тогда столицей не была. Не случайно после публикации произведения Гоголя в оборот вошло понятие маниловщина, как мечтательное, оторванное от реальной действительности отношение к окружающему, к пустому фантазерству, прожектерству.

Как сказал украинский врач-психиатр и писатель Валентин Домиль (Милявский), «Бойтесь тех, кто витает в облаках. Они могут свалиться на голову». И это действительно так.

Начнем с события, не имеющего к международным финансам прямого отношения. Президент США Дональд Трамп подписал новый военный бюджет. Интересно, что конгрессмены и сенаторы утвердили его в размерах на $33 млрд. больше, чем запрашивала администрация. Всего на $716 млрд. В России радостно отметили, что примерно 42% от этой суммы уйдет на денежное довольствие военнослужащих и зарплаты гражданским специалистам, медицинские страховки, строительство жилья для военных, субсидии и разного вида льготы. Не удивительно, потому что в Америке думают о своей армии и тех, кто в ней служит и работает. Все это составляет примерно $300 млрд, но к унынию так называемых российских патриотов остается еще $416 млрд.

Сравним с оборонным бюджетом России. Заметим, что объявленные показатели в $67 млрд. не соответствуют действительности. Во-первых, потому что в нем есть закрытые статьи и расходы по ним неизвестны. Во-вторых, по советской традиции часть военных расходов формально проходят по другим ведомствам и поэтому прямо не учитываются. Для наших расчетов можно увеличить российские военные затраты минимум в два раза. Тогда это $134 млрд.

В российской армии ее служивым платят гораздо меньше, чем в американской, Их здоровьем и бытом не слишком озабочены, поэтому затраты на содержание гораздо меньше. Даже если принять, что они составляют где-то 20%, то на вооружение и новую технику, научные исследования, опытно-конструкторские работы остается $107 млрд, что примерно в 4 раза меньше, чем у Пентагона.

Если Москва втягивается в новую гонку вооружений, то ей придется увеличить военный бюджет еще минимум в два раза и даже в этом случае он не дотянет до американского. Мы сейчас не останавливаемся на других аспектах, как, например, технической и технологической отсталости российского оборонного комплекса, что потребует от него гораздо больших удельных затрат на производство и поставку техники и ее новых образцов. Думал об этом Путин, когда показывал в марте мультфильмы атаки на полуостров, напоминающий Флориду, или нет сейчас не так и важно. Он получил ответ в виде увеличения американского военного бюджета и это, как говорил Черчилль, далеко не конец и даже не начало конца. Так что «Искандерам» уже совсем не смешно. По крайней мере, в финансовом отношении.

В обстановке очень сложной финансовой и экономической ситуации в Москве заговорили о ненадежности доллара, как средства расчетов между компаниями и государствами. В Анкаре президент Эрдоган предложил перейти в расчетах на национальные валюты. В случае России и Турции на рубли и лиры. Все хорошо, но реально сделать это очень непросто, а иногда и невозможно.

Долларом ведь пользуются не из-за большой любви, в финансовом смысле. Просто так надежней при расчетах. Ведь не случайно в 2017 году в банковских резервах мира доллар составлял почти 64%, евро — 20%, иена — 4,6%, британский фунт — 4,4%, канадский доллар — 2%, юань — 1,1%. Российский рубль вошел в прочие, на долю которых приходится 3,9%.

Как прикажете составлять финансовую часть договора на поставку и оплату товара в рублях и лирах, если у них непредсказуемая волатильность и постоянная угроза обвала. Лира потеряла за месяц около 20%, рубль — примерно столько же. Где гарантия, что через три-четыре месяца они не обвалятся на 100%. Если договор следует заключить на больший срок, то вообще полная тьма.

Выше говорилось о намечаемой гонке вооружений. Это тяжелая нагрузка на бюджет любой страны, но для Америки при ее огромном промышленном и финансовом потенциале это не столь чувствительно. Такого никак не скажешь о России и Турции. Отвлечение значительных средств на производство вооружений, оплату внешнеполитических авантюр обязательно бьет по экономике, приводит к финансовому напряжению и, как следствие, девальвации или даже обвалу национальной валюты.

В таком случае обращаются к более устойчивым деньгам, волатильность которых минимальна в обозримые промежутки времени. Первой такой выступает доллар, он демонстрирует постоянное укрепление, на втором месте евро, далее японская иена и британский фунт. Отметим, что швейцарский франк и тот не составляет им в этом отношении конкуренции. Его доля в резервах не превышает 0,2%.

Москва неоднократно предлагала Китаю перейти в расчетах за газ на рубли и юани, но в Пекине не соглашаются. Понятно почему, так как эти две валюты имеют тенденцию девальвироваться, хотя и с разной скоростью. В этих условиях, не стоит отказываться от устойчивого доллара, в том числе из политических соображений в угоду московским завихрениям.

При всех рассказах, в основном на сайтах определенного направления и на федеральных телеканалах, что вот-вот мир откажется от доллара и перейдет к расчетам в национальных валютах российское правительство действует прямо противоположным образом.

Оно начинает изъятие у населения валюты и долларов в частности. Центральный банк ужесточил нормативы для банков по созданию резервов для валютных депозитов с целью сделать их менее привлекательными для вкладчиков. Министерство финансов готовится в ближайшие три года ассигновать на покупку валюты более 8,5 трлн. руб. Отметим, что в прошлом году на это потратили только 0,9 трлн руб. Поговаривают о возможном замораживании валютных вкладов, большинство которых в России в долларах и евро.

Как следствие, валюта станет дефицитом, снова поднимется черный валютный рынок, как это происходит в Иране. Если доллар в расчетах не нужен и расплачиваться будут рублями, лирами, риалами и юанями, то зачем все эти ограничительные меры. В Иране много говорят о переходе в расчетах на евро, но не очень получается.

Дело не только в технических и бухгалтерских проблемах. Европейские фирмы и банки вообще стараются не иметь дел с Ираном и Россией, так как можно оказаться в черных списках американского Министерства финансов, независимо от валюты расчета. Вот почему Москве и Тегерану, несмотря на риторику, очень нужны доллары. И для их получения предполагаются экстраординарные действия.

Вот и вся московская маниловщина отказа от доллара. Как сказал французский писатель Франсуа Мориак, «Строительство воздушных замков ничего не стоит, но их разрушение обходится очень дорого».

50 просмотров