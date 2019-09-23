Ищут принца или просто ответственного мужчину?

В нашей стране все больше женщин, которые перешагнули тридцатилетний рубеж, но так и не создали семью. Некоторые считают, что причина в том, что женщин в Азербайджане больше, чем мужчин. Отметим, что по данным на декабрь 2018 года в стране 5 068 913 мужчин и 5 172 360 женщин. Другие уверены, что дело в экономической нестабильности.

Как рассказал # психолог Азад Исазаде, такая тенденция действительно имеет место. По его словам, те девушки, которые после школы не продолжают учебу, обычно быстро выходят замуж. А вот те, кто хотят сначала получить хорошее образование, а затем найти достойную работу, более критически подходят к выбору спутника жизни.

«Обычно они требовательны к социальному положению и интеллектуальному уровню своего потенциального мужа. Некоторые перебирают женихов годами, а время уходит. Для Европы 25-30 лет считается молодым возрастом для вступления в брак, у нас же иногда на девушек чуть за 20 ставят клеймо старой девы. Домашние нервничают, давят на девушку, зачастую это становится причиной конфликта в семье. Тем не менее, сейчас многие девушки не хотят выходить за кого попало только потому, что «возраст поджимает», и правильно делают»,– сказал он.

Но психолог отметил, что чем старше девушка, тем сложнее ей найти спутника жизни, так как парни в нашей стране обычно предпочитают жениться на девушках моложе себя.

«Это не исламский фактор, как считают некоторые. Пророк Мухаммед женился на вдове старше его на 15 лет. В нашей стране причина в патриархальном, кавказском взгляде на жизнь. Свою роль,–говорит А.Исазаде,– играют и стереотипы, и комплексы. Некоторые мужчины уверены, что если девушке уже больше 25 лет, то у нее за плечами бурная личная жизнь, и она на роль жены и матери их детей не подходит».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что девушки все чаще не выходят замуж из-за безответственности современных парней. Те боятся брать на себя обязательства и создавать семью, говорит он #.

«Важно помогать молодым встать на ноги. Нужно, чтобы они получали зарплату, которой хватит на жизнь. А если в новоиспеченной молодой семье родился ребенок, то должны применяться какие-то льготы или, скажем, 20% надбавка к зарплате. Денежный вопрос играет одну из главных ролей. Сейчас многие пожилые родители не в состоянии помогать своим взрослым детям, они сами нуждаются в их помощи, живя на одну песнию»,–говорит эксперт.

К тому же, по словам Дж.Исмаилова, многие молодые люди едут в Россию на заработки, там многие вступают в отношения с местными девушками- кто во временные, а кто и в постоянные. Потому, как говорит вице-президент «Хидмет-иш», какой-то процент азербайджанских девушек остается без женихов.

Председатель неправительственной организации «Чистый мир» Мехрибан Зейналова Мехрибан отметила #, что ситуации бывают разные.

«Некоторые девушки были заняты учебой, а потом построением карьеры, так что им было не до знакомств и свиданий. А когда учеба осталась позади, а карьера уже построена, и они были готовы к отношениям, выяснилось, что многие парни уже женаты или встречаются с кем-то»,– сказала она.

Кто-то долго выбирает, ищет принца на белом коне, хочет замуж только за богатого. Есть те, кто хотят уехать из страны, и, думая, что проще уехать одной, не хотят создавать тут семью. Кто-то в раннем возрасте пережил насилие и не хочет отношений из-за психологической травмы, говорит М.Зейналова.

«Некоторые девушки в детстве видели неудачный пример родителей, скажем, то, как отец бил мать, и они думают, что в их семейной жизни будет такой же сценарий. Или же если у отца была алкогольная или наркотическая зависимость, девушка может бояться, что и муж будет таким же. Не секрет, что многие страхи и комплексы взрослых родом из детства»,– отмечает она.

Одна из причин женского одиночества, как говорит эксперт, в том, что после 30 тяжело кого-то выбрать. В этом возрасте лучше понимаешь жизнь, лучше разбираешься в людях, не смотришь на мир сквозь розовые очки. Ищут уже не столько обеспеченного принца, сколько спутника жизни, которому можно доверять, который будет хорошим семьянином.

Она подчеркнула, что роль родителей в выборе жены в стране по-прежнему велика, и часто именно они решают, кто будет избранницей их сына.

По словам М.Зейналовой, многие незамужние женщины живут гражданским браком или встречаются с мужчиной, но скрывают свои отношения.

«Сексуальные отношения вне брака по-прежнему не приветствуются нашим обществом, и они боятся осуждения. Причина может быть также в том, что мужчина женат».

Она отметила, что, несмотря на то, что наше общество все еще довольно консервативно, есть определенный прогресс. Сейчас, по ее словам, женщины уже не так боятся остаться одни, меньше зависят от мнения общества, не боятся рожать ребенка вне брака.

«Для себя рожают обычно обеспеченные женщины, уверенные, что они смогут сами прокормить ребенка. Но, даже родив, многие потом все равно ищут мужчину для создания семьи, чтобы он стал не только мужем, но и заменил отца их ребенку»,– сказала М.Зейналова.