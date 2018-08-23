Ищу няню… для собаки

Недавно у моей знакомой чуть не сорвалась важная деловая поездка в Германию. Билеты куплены, чемодан собран. Однако ей никак не удавалось пристроить своего рыжего спаниеля для присмотра на время ее командировки. У одной соседки – аллергия на шерсть животных, у другой – маленький ребенок. Родственники — в разъездах: кто за границей, кто – в горном лерикском селе, откуда не выбраться без машины. Словом, кругом отказ. Ситуация была отчаянной.

Не оставлять же любимое существо на улице! С другой стороны – а как же поездка, о которой столько мечтала? Наконец, после долгих поисков через соцсети ей удалось найти человека, который согласился присмотреть у себя на даче за ее собакой.

Из всей истории, связанной с поиском временного пристанища для питомца, она, как человек с деловой жилкой, сделала интересный вывод – хорошо бы организовать бизнес, нанять нянь для домашних четвероногих. Очень даже перспективная идея! Взять на недельку, к примеру, Бобика, Челси или Мурку, выгуливать его (или ее), кормить. Не пыльная, не нервная работа. Да еще и деньги платят. Заказов будет достаточно, если учесть, что в Баку, наверняка, ежемесячно кто-то уезжает в деловую поездку, на симпозиум, тренинги, отпуск и т.д.

Ее предложение стать компаньоном и прозондировать почву в этой сфере заинтересовала меня. Есть в Баку люди, занимающиеся уходом за домашними животными на время отсутствия их хозяев в стране? Сколько стоят их услуги? Можно ли доверять им?

Через соцсети удалось найти лишь одну несостоявшуюся няню для домашних питомцев.

Оказалась, Надежда ханум, год назад вышла на пенсию и решила заняться этим делом. Поместила объявление в газете, посыпались заказы. Но ее остановил совет подруги. Как она собирается юридически оформлять договор с клиентом? Что если хозяин не вернется за своим питомцем в оговоренный срок? Кому она будет жаловаться в таком случае? А если к ней нагрянет еще и налоговый инспектор?.. Словом, она отказалась от этой затеи.

Однако тема меня увлекла. Полезла в Интернет, на форуме познакомилась с иностранными специалистами, занимающимися подобным делом, которые тут же откликнулись на мою просьбу рассказать о специфике своего бизнеса. Получился интересный материал.

Рet-sitter – звучит гордо!

«Я — няня для собак, начала заниматься этим бизнесом три года тому назад, потеряв работу. Тогда стала думать над тем, что мне делать дальше. Искать работу в другой торговой компании не хотела – была сыта этим по горло. Менять профессию тоже особых шансов у меня не было, потому что я не имела иного образования, кроме экономического. И тут взглянула на свою собаку, сидящую возле двери, чтобы отпустить ее во двор. И тут меня осенило — я буду ухаживать за животными, за время отсутствия их хозяев. В детстве соседи оставляли мне на попечение свою кошку и собаку, и для меня это было настоящим удовольствием заботиться о них», – написала мне Нэнси Флитчер из США.

Она живет в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина. У нее есть своя фирма и персонал из нескольких нянь для ухода за собаками. Главное условие для работы — не только любить животных, уметь ухаживать за ними, но и иметь автомобиль, чтобы побывать в доме своих подопечных, накормить, напоить их, по утрам или вечерам – выгуливать. Приходится целый день ездить по городу, если заказов много.

«Профессия няньки для животных (pet-sitter) в США становится все более востребованной и популярной. Люди доверяют четвероногих друзей профессионалам. В чем преимущества такого ухода? В том, что собака или кошка остаются дома в тех условиях, к которым они привыкли, и которые не нарушают его обычного ритма жизни. Он продолжает питаться из той же миски, из которой его кормит хозяин, пользоваться своей кабинкой в туалете и отдыхать на любимой кушетке. Ему не надо никуда переезжать – ни к соседям, ни к знакомым, ни в специальные отели для кошек и собак, которые сейчас в США имеются в достаточном количестве. Важно и то, что кошка или собака не подвергается стрессам от переезда и смены обстановки. Оставаясь у себя дома, животное получает весь необходимый уход. За это люди готовы хорошо заплатить и платят», — продолжает тему моя собеседница.

Нянька для животных во время отсутствия хозяина становится его доверенным лицом, и поэтому требования к такому человеку всегда выдвигаются соответствующие. Pet-sitter должен иметь страховку на случай несчастного случая с животным, а то и неправильного ухода за ним, и рекомендации от своих предыдущих клиентов. Он должен быть знаком с повадками животных, их привычками и иметь постоянную связь со своим ветеринаром для решения неожиданно возникших проблем со здоровьем у четвероногого подопечного. Он обязан сам иметь кого-то на подстраховке, если с ним что-либо случится, и быть готовым продолжить работу на случай, если хозяин задержится с возвращением. То есть, если вы решили заняться таким бизнесом, как уход за животными, вы должны давать себе отчет в том, что это, в первую очередь, бизнес, а не хобби, и подход для организации успешного дела должен быть деловой и взвешенный.

Насколько реальна организация такого бизнеса в Азербайджане? Как отметила в беседе с # ветеринар Яна Фараджева, в Баку немало семей, где живут и домашние животные. Но вот найти человека для ухода за ним за время отсутствия хозяев – отпуск, командировка и т.д. – большая проблема. Не каждому можно доверить четвероногого друга.

«Конечно, было бы отлично организовать такой сервис в нашем городе и обращаться к знатокам своего дела, знать, что за твоим животным будет нормальный уход. Уход за животными имеет свои положительные и отрицательные стороны. Из положительных – гибкий график работы и выходные дни, зависимость дохода только от личного желания работать и отсутствие какого-либо давления со стороны твоего шефа. Сам себе хозяин.

Из отрицательных сторон — ненормированный график и необходимость каждый день убирать помет животных. Но ведь у каждой работы, даже офисной, есть свои минусы», — отмечает Фараджева.

Главным положительным аргументом в пользу открытия бизнеса по уходу за животными является отсутствие диплома о высшем образовании, необходимость иметь серьезный стартовый капитал. Будут небольшие расходы на объявление в Интернете и транспортные затраты. При этом важную роль играет юридическая сторона дела, официальное оформление сделки, четкое разделение ответственности и обязанности сторон.

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