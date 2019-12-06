Исфар Сарабский: «Мне тоже не все сразу удавалось…»

Исфар Сарабский стал первым азербайджанским музыкантом, подписавшим контракт с третьим по величине концерном и семейством студий грамзаписи, входящих в «большую тройку компаний звукозаписи» — Warner Music Group (WMG). Признанный гений мира музыки доказал, что истинный талант никогда не остается незамеченным.

Исфар Сарабский – музыкант, пианист и основатель жанра электро-мугам, ворвался в мир музыки, чтобы навсегда оставить в ней свой след. Его классический и прогрессивный джаз, а также его эксперименты в «электронике» заставили обратить на него взоры ведущих музыкальных критиков и экспертов. А теперь еще и гигантов звукозаписывающей индустрии.

Отныне имя пианиста официально добавлено в обширный список Warner Music Group, одной из трех ведущих звукозаписывающих компаний в мире.

На данном музыкальном лейбле также выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, «The Doors», Бред Мельдау, Нил Янк, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, JAZ-Z, Muse, «Deep Purple», «Bee Gees», Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, Daft Punk, Бруно Марс и сотни других известных артистов.

В эксклюзивном интервью # Исфар Сарабский рассказал о новых перспективах и планах:

— Итак, вы — первый джазовый музыкант Азербайджана, подписавший контракт с WMG. Поздравляем! Каков был путь к этому успеху?

— Спасибо. Считаю, что это не только мое достижение, но и достижение всего Азербайджана. Я надеюсь, что теперь наша музыка приобретет большее количество слушателей по всему миру, и о нашей культуре и прекрасной стране узнает еще больше людей. Не думаю, что есть какой – то определенный проложенный путь к успеху. Просто нужно любить то, чем занимаешься, все делать от души, выкладываясь по максимуму. И все получится. Мне тоже не все сразу удавалось. Мы к этому шли много лет.

— Какие планы вы связываете в связи с новыми перспективами?

— Планов на самом деле много, как за рубежом, так и в Азербайджане. Но на данный момент в связи с выходом в 2020 двух новых альбомов на студии WMG, фокус будет сделан на выступлениях и мировом турне.

— Расскажите подробней о грядущих альбомах, продолжите ли вы творить в прежнем стиле?

— Оба альбома выйдут в свет в 2020 году. Один из них будет джазовым. В него войдут мои авторские композиции, некоторые из которых уже знакомы слушателям. Второй альбом будет включать в себя треки электронной музыки. Над ним мы еще работаем. В него также войдут несколько композиций в стиле электро-мугам, так что я продолжу работу в прежнем стиле.

— Как будет спланирован ваш новый гастрольный график и есть ли в этом списке Баку?

— Над туром работают мой менеджер и различные агентства, с которыми мы сотрудничаем. Точный график будет скоро готов, и мы им обязательно поделимся. Планируем начать с Европы. Разумеется, Баку тоже есть в этом списке. Но сказать точно, когда состоится этот концерт, я пока не могу. Однозначно это будет 2020 год.