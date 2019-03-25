Ирония судьбы British Airways

Самолет авиакомпании British Airways, который должен был из Лондона прилететь в немецкий Дюссельдорф, из-за неправильной документации для полета прибыл в столицу Шотландии Эдинбург. Об этом 25 марта сообщила BBC.

Пассажиры осознали ошибку пилотов, когда после приземления объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург».

В British Airways отметили, что сразу после обнаружения ошибки самолет улетел в Дюссельдорф. В компании сообщили, что принесли извинения заказчикам полета.

ВВС предположила, что службы, предоставлявшие план полета в Дюссельдорф, перепутали рейс с полетом в Эдинбург, который был 24 марта.

Расстояние от Лондона до Дюссельдорфа – 480 км, от Лондона до Эдинбурга – 530 км.