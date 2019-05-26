Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг рассказала, что ее пытался убить призрак пирата, за которого она вышла замуж. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает The Sun.

По словам Тиг, вскоре после бракосочетания с 300-летним Джеком у нее начали проявляться проблемы со здоровьем, поскольку тот крал у нее энергию. В итоге она заработала абсцесс и цирроз печени.

Через несколько месяцев после свадьбы Тиг обратилась к людям, которые якобы умели общаться с умершими. Лишь после разрыва с Джеком женщина ощутила, что ее состояние нормализуется.

Из-за чего на самом деле возникли проблемы со здоровьем ирландки, издание не сообщает, передает lenta.ru.

О том, что 45-летняя Аманда Тиг обручилась с призраком пирата, стало известно в январе 2018 года. Тогда она заявила, что ее избранник закончил жизнь на плахе в XVIII веке, а свела их любовь Тиг к пиратской атрибутике. Церемония бракосочетания прошла в нейтральных водах, так как в Ирландии отказали в заключении подобного брака. Чтобы Джек смог принести клятву, на свадьбе присутствовал медиум.