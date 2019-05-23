«Иреван для детей»: Бахрам Багирзаде представил миру очередную правду об азербайджанской земле

Вышла свет новая  книга  Бахрама Багирзаде «Иреван для детей», ставшая третьей в серии детских книг, посвященных истории азербайджанских городов.

Как сообщает #, автор рассказывает в ней об истории возникновения и расцвета древнего города Иреван, ставшего столицей великого азербайджанского  Иреванского ханства.

Именно наши предки, веками жившие на этой благодатной земле, дали  невероятно поэтическое имя городу,  которое  он  носит много столетий  — Иреван, что означает  «земная поверхность,  обращенная к солнцу».

Отважные и трудолюбивые азербайджанцы  возделывали землю и  возводили крепости,  изучали науки и строили мечети,  создавали произведения искусства и прокладывали дороги, соединяли мостами берега бурных рек и сражались с врагами за  свободу своей земли.

Как говорит сам автор, идея написания  этих книг родилась случайно. В прошлом году  он отправился в Мадрид, чтобы поддержать  футбольную команду «Карабах», который играл против  мадридского «Атлетико».

И по традиции начал знакомство со столицей Испании с посещения книжного магазина, где  увидел  яркое, красочное издание «London for kids» и мгновенно загорелся идеей написать  подобную  книгу для азербайджанских детишек. Мечта Бахрама осуществилась и прошлым летом в столичных книжных магазинах появилась  книга «Баку для детей», причем,  на трех языках – азербайджанском,  русском и  английском. Кстати, вскоре она выйдет на украинском и других иностранных языках.

«Следующими  книгами   этой серии  стали «Шуша для детей» и «Иреван для детей», — сказал Бахрам Багирзаде,  — но я не собираюсь на этом останавливаться, ведь милостью Всевышнего, в Азербайджане много древних городов с потрясающей историей. Также я планирую написать  книги для детей про Дербент, Тифлис и Тебриз, в которых компактно проживают азербайджанцы», — говорит он.

Выход новой книги Бахрам Багирзаде  приурочил к священному месяцу Рамазан.

К  большому сожалению, практически все здания на фотографиях, которые автор разместил в книге, уже не существуют, потому что они целенаправленно уничтожались  и при царе, и при  советской власти, когда по указу Сталина  сотни тысяч азербайджанцев  были депортированы со своих исконных земель и туда были заселены   армяне, вывезенные  из стран Ближнего Востока.

«Разрушение продолжается и сегодня…  Поэтому я  планирую перевести эту книгу на армянский язык, чтобы подрастающее поколение соседней страны  получило возможность  открыть для  себя неизвестные  страницы  их государства, которое много веков назад  было создано просвещенными, умными, образованными и талантливыми азербайджанцами. Настало время воздать должное нашим предкам и с уважением к их великим деяниям  рассказать правдивую историю об Иреванском ханстве!», —  заявил Бахрам.

| 2019-05-23T16:12:22+00:00 23 мая 2019, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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