«Иреван для детей»: Бахрам Багирзаде представил миру очередную правду об азербайджанской земле

Вышла свет новая книга Бахрама Багирзаде «Иреван для детей», ставшая третьей в серии детских книг, посвященных истории азербайджанских городов.

Как сообщает #, автор рассказывает в ней об истории возникновения и расцвета древнего города Иреван, ставшего столицей великого азербайджанского Иреванского ханства.

Именно наши предки, веками жившие на этой благодатной земле, дали невероятно поэтическое имя городу, которое он носит много столетий — Иреван, что означает «земная поверхность, обращенная к солнцу».

Отважные и трудолюбивые азербайджанцы возделывали землю и возводили крепости, изучали науки и строили мечети, создавали произведения искусства и прокладывали дороги, соединяли мостами берега бурных рек и сражались с врагами за свободу своей земли.

Как говорит сам автор, идея написания этих книг родилась случайно. В прошлом году он отправился в Мадрид, чтобы поддержать футбольную команду «Карабах», который играл против мадридского «Атлетико».

И по традиции начал знакомство со столицей Испании с посещения книжного магазина, где увидел яркое, красочное издание «London for kids» и мгновенно загорелся идеей написать подобную книгу для азербайджанских детишек. Мечта Бахрама осуществилась и прошлым летом в столичных книжных магазинах появилась книга «Баку для детей», причем, на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Кстати, вскоре она выйдет на украинском и других иностранных языках.

«Следующими книгами этой серии стали «Шуша для детей» и «Иреван для детей», — сказал Бахрам Багирзаде, — но я не собираюсь на этом останавливаться, ведь милостью Всевышнего, в Азербайджане много древних городов с потрясающей историей. Также я планирую написать книги для детей про Дербент, Тифлис и Тебриз, в которых компактно проживают азербайджанцы», — говорит он.

Выход новой книги Бахрам Багирзаде приурочил к священному месяцу Рамазан.

К большому сожалению, практически все здания на фотографиях, которые автор разместил в книге, уже не существуют, потому что они целенаправленно уничтожались и при царе, и при советской власти, когда по указу Сталина сотни тысяч азербайджанцев были депортированы со своих исконных земель и туда были заселены армяне, вывезенные из стран Ближнего Востока.

«Разрушение продолжается и сегодня… Поэтому я планирую перевести эту книгу на армянский язык, чтобы подрастающее поколение соседней страны получило возможность открыть для себя неизвестные страницы их государства, которое много веков назад было создано просвещенными, умными, образованными и талантливыми азербайджанцами. Настало время воздать должное нашим предкам и с уважением к их великим деяниям рассказать правдивую историю об Иреванском ханстве!», — заявил Бахрам.